Эксперт пояснил, что Госпродпотребслужба будет штрафовать украинцев, которые нарушат нормы закона.

С 11 июля 2024 года в Украине вступили в силу новые положения антитабачного закона №1978-XI, вводящие ограничения на продажу сигарет и табачных изделий. Нарушители, которые отважятся продавать запрещенные товары, рискуют получить значительные штрафы. Об этом рассказал адвокат Игорь Мунтяну.

Законом введены ограничения на продажу ароматизированных табачных изделий, в частности: сигарет; табака для самокруток; электронные сигареты и жидкости для электронных сигарет.

Кроме того, изменились требования к маркировке упаковок табачных изделий, которые разрешено продавать.

"От 11 июля 2024 года все упаковки табачных изделий для курения должны быть с обновленными медицинскими предупреждениями: на 65% площади наибольшей стороны пачки должно быть размещено изображение болезней, вызванных курением, и текст, предупреждающий о вреде и последствиях курения", – пояснил Игорь Мунтяну.

В Украине запрещена продажа табачных изделий, которые:

имеют выбросы, превышающие установленные нормы (никотин – 1 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг в одной сигарете);

содержащие кофеин, таурин или другие стимуляторы, связанные с энергией и жизненной силой;

включают добавки, придающие выбросам цветность;

содержат вкусо-ароматические добавки;

имеют фильтр, бумагу или капсулу с содержанием табака или никотина.

Также запрещена продажа табака для перорального употребления.

Эксперт отметил, что Госпродпотребслужба будет налагать штрафы на продавцов табачных изделий за нарушение норм закона. За первое нарушение штраф составит 20 000 гривен, а за повторное – уже 50 000 гривен.

Источник: РБК.

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