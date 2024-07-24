Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами рецептом легкого и освежающего десерта со своего детства.

В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусный лимонный десерт, который может заменить мороженое.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что такой десерт ему готовила сестра Клавдия, когда он был еще маленьким. В блюде идеально сочетаются нежный сливочный вкус и яркая лимонная кислинка, печенье и идеальная кремовая текстура.

Готовится десерт очень просто. Для этого рецепта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует:

сгущенка — 440 г

сливки жирные (30%) - 200 г

лимонный сок - 80-100 г

печенье

Сгущенку, сливки и лимонный сок "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправляет в чашу блендера и перебивает до однородности.

На дно формы, в которой будете собирать десерт, выкладываем немного крема, затем печенье, и повторяем эту процедуру, чтобы у нас получилось 4-5 таких слоев.

Чтобы десерт охладился и пропитался ,"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправляет его в холодильник минимум на 1-2 часа. Затем перед подачей шеф-повар украшает десерт цедрой лимона и лайма, которые придадут невероятный аромат.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также поделился простым рецептом фруктового мороженого. Для этого нам понадобится 250 г бананов, 250 г абрикосов, а также вафельные рожки для подачи. Очищенные бананы и абрикосы без косточек замораживаем, а затем перебиваем блендером.

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