Сезон огурцов в разгаре и этот рецепт суперской закуски из огурцов стоит того, чтобы его попробовать и, возможно, готовить каждое лето.

Огурцы – это источник минералов и витаминов, необходимых каждому организму. В них содержатся кальций, витамин С, А, В1. Огурцы способны восполнить недостаток воды в организме на 95%. В огурцах также содержится магний, калий и кремний, поэтому они особенно полезны для кожи. Помимо всего прочего, огурцы поддерживают гормональный баланс и все благодаря большому количеству фосфора.

Летом многие хозяйки и хозяева маринуют, квасят, консервируют огурцы, а также готовят из этого овоща прекрасные салаты и аппетитные закуски.

Салат-закуска из огурцов за 15 минут.

Одним из рецептов летней закуски из огурцов поделилась и кулинар, автор блога «Самые вкусные рецепты».

«Летний салат или закуска», – отметила хозяйка, рассказывая рецепт.

Итак для приготовления таких огурцов нужны следующие ингредиенты: огурцы – 600 г, соль, мед – 1,5 ст. л., зерновая горчица – 2 ст. л., чеснок – 3 зубчика, бальзамический уксус – 2 ст.л., лук зеленый и укроп.

Ход приготовления элементарный: огурцы нарезаем, добавляем соль и мед, а также горчицу, чеснок, бальзамический уксус. Лук и укроп измельчаем и также добавляем к огурцам.

Салат-закуска из огурцов за 15 минут.

Перемешиваем огурцы, оставляем на 15 минут и можно смаковать!

«Наслаждайтесь и будьте здоровы!», – пожелала всем хозяйка.

Огурцы с медом и горчицей – это отличный способ разнообразить свой летний рацион, наполнить его новыми вкусами и впечатлениями.

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