Фарширований перець за рецептом, яким поділився відомий український ресторатор, вийде соковитим, надзвичайно ароматним і смачним – подавати цю страву можна, як на вечерю, так і на святковий стіл.

Фарширований перець зазвичай готується з очищеного від насіння солодкого перцю, який наповнюють начинкою з м’ясним фаршем, рисом і помідорами.

Але український ресторатор Савлеій Лібкін показав на своїй сторінці в Інстаграм, як улюблену багатьма страву можна перетворити на справжній кулінарний шедевр.

І для приготування фаршированих перців за його рецептом знадобляться такі інгредієнти (на 6 порцій): 12 великих стручків перцю, Жирна свинина 300 г, М’якуш лопатки телятини 500 г, Свиняче сало 150 г, Морква - 2 шт, Середні цибулини - 2 шт, Корінь петрушки - 2 шт, Рис бомба – 200 г, Петрушка 2 пучка, Пюре із помідорів 500 г, Готовий м’ясний бульйон 400-500 мл, Оливкова олія 150 мл, Вершкове масло 100 мл, Сметана 20% жирності 300 г, сіль та перець.

«Вибираємо для фаршування стручки з товстою м’якоттю, одного розміру, можно різного кольору. Відмінно виглядає, коли готують одночасно оранжеві, зелені, жовті та червоні», - порадив Савелій Лібкін.

Крок перший - обпалюємо стручки перцю над газовим пальником, насадивши їх на шампур, доки не обгорить вся шкірка. Потім промиваємо під холодною водою.

«Ще краще обпалювати над мангалом зі справжнім вогнем, але це можливо лише на літніх кухнях на дачі», - зазначив ресторатор.

Рецепт фаршированого перцю.

Потім зрізаємо плодоніжку з верхом від перцю та відкладаємо.

Для фаршу відварюємо рис до напівготовності у м’ясному бульйоні протягом 6 хвилин.

«Бульйона заливаємо на палець вище рису і підливаємо так, щоб на момент закінчення варіння він повністю ввібрався», - порадив ресторатор.

Охолоджуємо.

Жирну свинину та пісну телятину зачищаємо від жил та плівок і пропускаємо через м’ясорубку. Сало підморожуємо та нарізаємо дрібними кубиками

Моркву та корінь петрушки після миття та очищення необхідно натерти. Цибулю чистимо, миємо і шаткуємо скибочками. Бланшуємо цибулю, моркву та петрушку на суміші вершкового масла та оливкової олії до готовності і ділимо на дві частини. Першу частину овочів охолоджуємо та змішуємо з фаршем та рисом. Зелень петрушки дрібно нарізаємо та додаємо у фарш. Сіль і перець додаємо за смаком.

Рецепт фаршированого перцю.

Тепер настав час начиняти перчики фаршем.

Фаршировані перчики накриваємо «капелюшками» і вертикально ставимо в казан. До другої частини овочів додаємо томатне пюре, тушкуємо ще 5–7 хвилин і вливаємо м’ясний бульйон.

Заливаємо перець отриманим соусом і тушкуємо під кришкою близько години на середньому вогні. Після цього додаємо в соус сметану та залишаємо під кришкою ще на 5 хвилин на маленькому вогні.

«Не відкриваючи кришку, даємо готовому перцю «відпочити» хвилин тридцять і подаємо зі сметаною», - зазначив рестратор.

Рецепт фаршированого перцю.

Рецепт фаршированого перцю.

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