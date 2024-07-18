Если законопроект будет принят, военный сбор также начнут платить юридические лица, являющиеся плательщиками налога.

Кабинет Министров готовится утвердить законопроект о повышении налогов для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде. В частности, планируется увеличить военный сбор с 1,5% до 5% и обязать физических лиц-предпринимателей (ФЛП) платить его по разным ставкам в зависимости от группы. Окончательное решение примет парламент.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк , опубликовав соответствующий проект.

Законопроект предусматривает повышение ставки военного сбора до 5%. В настоящее время военный сбор в размере 1,5% уплачивается только с доходов физических лиц и прилагается к налогу на доходы физлиц (НДФЛ).

Однако это планируется изменить. Если законопроект будет принят, военный сбор также начнут платить юридические лица, являющиеся плательщиками налога на прибыль и единого налога на 3-й и 4-й группе, по ставке 1% от дохода. Кроме того, для физических лиц-предпринимателей также будет введен военный сбор.

Военный сбор также потребуется уплачивать физическим и юридическим лицам при покупке банковских металлов, и его ставка составит 5%.

Относительно физических лиц-предпринимателей (ФЛП), для представителей первой, второй и четвертой групп предлагается обязать уплачивать военный сбор в размере 5% двух минимальных заработных плат в месяц. На июль 2024 это составит 800 грн.

Для ФЛП третьей группы не будет установлена ​​фиксированная сумма, их планируют обязать уплачивать военный сбор в размере 1% от дохода. Это даст бюджету 140 млрд. грн.

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