Избавиться от белокрылки на капусте и спасти урожай поможет простое, доступное и проверенное средство без химии.

Белокрылка – маленький, но очень опасный вредитель, бороться с которым необходимо в любом случае, иначе он быстро размножается и способен наделать на участке большой беды.

Белокрылка садится на растение и, высасывая из нее сок, может не просто повредить, а уничтожить урожай. За сезон белокрылка дает 10-16 поколений, а жаркая погода и нехватка влаги только способствуют развитию этого вредителя.

У каждого огородника и хозяина есть свой арсенал средств от белокрылки. Своими советами по борьбе с белокрылкой на огороде поделился и автор канала для огородников и садоводов «Корисне TV» .

По словам хозяина, этот метод без химии и проверен на собственном опыте.

«Еще примерно 20 дней назад я эту капусту, еще когда она была небольшой, обрабатывал химией. Она помогла, примерно 15 дней совсем не было белокрылки, а затем действие этого препарата закончилось и от соседей налетело много белокрылки. И ее снова много», - рассказал автор канала.

Показывая свою молодую капусту, хозяин подчеркнул, что такую ​​обрабатывать химией уже нельзя, ведь она уже «вяжет кочерыжку».

Действенное средство от белокрылки без химии.

Так что можно использовать народное средство. И первый ингредиент, который понадобится – хозяйственное мыло 72%, также можно использовать и жидкое хозяйственное мыло – его понадобится 50 мл.

Если же речь идет о хозяйственном, то берем 1/3 и натираем его на крупную терку в емкость.

Мыло, по словам хозяина, в первую очередь необходимо в качестве прилипателя.

Натертое мыло заливаем литром очень горячей воды, чтобы оно растворилось. Также в раствор добавляем натертое дегтярное мыло – также 1/3. Его неприятный запах отпугивает вредителей.

«Чтобы у белокрылки, еще у соседей, не возникало желания прилетать на вашу капусту», - отметил огородник.

Теперь перемешиваем мыльный раствор, доводим объем до 5 литров и добавляем третий ингредиент – подсолнечное масло.

«Она выступает в этом растворе как прилипач, но не для того, чтобы этот раствор прилип к листьям, а чтобы он склеил крылья у белокрылки – она не сможет летать и быстро погибнет. Также этот раствор будет дольше держаться на листьях капусты и будет оставаться клейким. Добавляем 200-250 мл подсолнечного масла на 5 литров», – прокомментировал огородник.

Действенное средство от белокрылки без химии.

Перемешиваем раствор против белокрылки и заливаем в опрыскиватель. Но необходимо воспользоваться сеткой или марлей, чтобы избежать попадания нерастворившихся частиц мыла.

А добавляем еще один ингредиент – раствор аммиака 10%. Его потребуется 100 мл.

«Его нужно добавлять в последний момент, чтобы он не выветривался», – посоветовал хозяин.

Перемешиваем раствор и можно приступать к обработке капусты от белокрылки.

Последние новости Украины:

Это удобрение поможет спасти помидоры и огурцы от жары: всего три ингредиента.

При первом появлении белокрылки: чем разделать капусту.

Капуста и перец удивят урожаем: чем подкормить в июле.