Белокрылка – маленький, но очень опасный вредитель, бороться с которым необходимо в любом случае, иначе он быстро размножается и способен наделать на участке большой беды.
Белокрылка садится на растение и, высасывая из нее сок, может не просто повредить, а уничтожить урожай. За сезон белокрылка дает 10-16 поколений, а жаркая погода и нехватка влаги только способствуют развитию этого вредителя.
У каждого огородника и хозяина есть свой арсенал средств от белокрылки. Своими советами по борьбе с белокрылкой на огороде поделился и автор канала для огородников и садоводов «Корисне TV» .
По словам хозяина, этот метод без химии и проверен на собственном опыте.
«Еще примерно 20 дней назад я эту капусту, еще когда она была небольшой, обрабатывал химией. Она помогла, примерно 15 дней совсем не было белокрылки, а затем действие этого препарата закончилось и от соседей налетело много белокрылки. И ее снова много», - рассказал автор канала.
Показывая свою молодую капусту, хозяин подчеркнул, что такую обрабатывать химией уже нельзя, ведь она уже «вяжет кочерыжку».
Действенное средство от белокрылки без химии.
Так что можно использовать народное средство. И первый ингредиент, который понадобится – хозяйственное мыло 72%, также можно использовать и жидкое хозяйственное мыло – его понадобится 50 мл.
Если же речь идет о хозяйственном, то берем 1/3 и натираем его на крупную терку в емкость.
Мыло, по словам хозяина, в первую очередь необходимо в качестве прилипателя.
Натертое мыло заливаем литром очень горячей воды, чтобы оно растворилось. Также в раствор добавляем натертое дегтярное мыло – также 1/3. Его неприятный запах отпугивает вредителей.
«Чтобы у белокрылки, еще у соседей, не возникало желания прилетать на вашу капусту», - отметил огородник.
Теперь перемешиваем мыльный раствор, доводим объем до 5 литров и добавляем третий ингредиент – подсолнечное масло.
«Она выступает в этом растворе как прилипач, но не для того, чтобы этот раствор прилип к листьям, а чтобы он склеил крылья у белокрылки – она не сможет летать и быстро погибнет. Также этот раствор будет дольше держаться на листьях капусты и будет оставаться клейким. Добавляем 200-250 мл подсолнечного масла на 5 литров», – прокомментировал огородник.
Действенное средство от белокрылки без химии.
Перемешиваем раствор против белокрылки и заливаем в опрыскиватель. Но необходимо воспользоваться сеткой или марлей, чтобы избежать попадания нерастворившихся частиц мыла.
А добавляем еще один ингредиент – раствор аммиака 10%. Его потребуется 100 мл.
«Его нужно добавлять в последний момент, чтобы он не выветривался», – посоветовал хозяин.
Перемешиваем раствор и можно приступать к обработке капусты от белокрылки.
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