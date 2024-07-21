В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво недавно поделился рецептом сладких прозрачных блинов на воде, которые выглядят необычно благодаря своей полной прозрачности. Они получаются тонкими и очень вкусными. Для их приготовления потребуются всего три ингредиента:

400 мл негазированной минеральной воды

2 столовые ложки сахара

10 граммов агар-агара

"Мастер Шеф" Хименес-Браво смешивает воду с агар-агаром и сахаром в кастрюле, ставит смесь на огонь и доводит до кипения. После этого проваривает еще две минуты. Эти блины не требуют традиционного выпекания: тонкий слой теста наливается на сковороду и отправляется в холодильник на пять минут для застывания.

Для подачи прозрачных блинов "Мастер Шеф" Хименес-Браво рекомендует использовать свежие ягоды и апельсиновый курд. Для приготовления курда понадобятся:

2 апельсина

2 столовые ложки сахара

1 яичный желток

40 граммов сливочного масла

Далее нужно снять цедру и выжать сок из апельсинов, смешать сок, цедру, сахар, желток и сливочное масло. Затем оставить смесь на водяную баню и проварить до загущения, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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