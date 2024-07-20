Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 20 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 20 июля составлен астрологами.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 20 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Тебе нужно переосмыслить вещи, Овен. Иногда ты делаешь поспешные выводы, но ты не совсем прав.

Существует множество факторов, способствующих возникновению проблемы, и одним из них может быть то, что вы были слишком заняты и устали, чтобы видеть все, что происходит. Пересмотрите то, что, по вашему мнению, произошло в этой ситуации.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Колесница, перевернутая

Вам не обязательно выигрывать каждую битву. Бывают моменты, когда самое разумное — сократить свои потери.

Не каждое задание стоит доводить до конца. Вы должны знать, стоит ли то, что вы собираетесь завершить, времени, которое вы в него вкладываете, а если нет, то зачем беспокоиться?

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Луна, перевернутая

Истина выходит на свет. Ты видишь вещи такими, какие они есть, и то, что ты не понимал или что было тайной, внезапно проясняется для тебя.

Вы способны скорректировать свое мышление и внести изменения, которые вы бы сделали раньше, но не имели всех фактов.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая

Вам не нужно ждать разрешения.

Ваша жизнь принадлежит вам, и да, даже если некоторые из ваших выборов влияют на других, это все равно ваша жизнь. Вы должны принять во внимание и себя.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Дурак

Здесь много движущихся частей, и вам не терпится начать работу.

Вы так долго держались и хотите поторопиться, чтобы догнать всех остальных.

Будьте осторожны, чтобы избежать ошибок, которых можно было бы избежать, если бы вы потратили больше времени.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Кубков

Это время творчества и воображения. Некоторые моменты слишком хороши, чтобы тратить их впустую.

Вы не хотите ждать другой возможности. Воспользуйтесь тем, что у вас есть сейчас. Процесс может быть грязным, но таким веселым.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Лелейте свои цели, мечты и путь. Заботьтесь обо всем, что вам нужно сделать, и не будьте строги к себе, если не сделаете все это сразу. У вас есть время. Сделайте все возможное.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая

Важно лучше заботиться о себе.

Каждый день вам приходится делать много дел, но если вы будете жечь свечу с обоих концов, то вы выдохнетесь еще до наступления ночи.

Дайте себе темп. Неужели все это нужно сделать сейчас? Посмотрите, могут ли некоторые вещи подождать.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Умеренность

Вы слишком много думаете. Вы можете не знать, каким будет результат, но беспокойство и постоянные размышления об одной и той же проблеме могут свести вас с ума и заставить вас упустить из виду общую картину.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая

Пришло время перестраиваться. У вас много дел, и вам нужно мыслить в долгосрочной перспективе.

Не принимайте подход пластыря к своей жизни, когда вам действительно нужно лекарство. Будьте готовы подождать немного дольше, чтобы иметь то, что вам нужно.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

В последнее время ваша интуиция и инстинкты немного сбоят.

Может быть, вы позволяете слишком многим людям говорить вам, что делать с вашей жизнью. Вместо того, чтобы слушать друзей и других людей, отстранитесь. Постарайтесь услышать голос своего сердца.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая

Возьмите на себя роль студента. Вам нужно будет дорасти до того, что вы наметили.

Вы чувствуете, что полностью готовы попробовать что-то новое и большее, чем вы когда-либо делали раньше, но теперь вам нужно заплатить взносы, чтобы иметь возможность учиться.

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