Ежедневный гороскоп на 20 июля, сегодня наше настроение серьезное и задумчивое.

Хотя энергия этого дня творческая, она происходит таким образом, что стремится к практическим и ощутимым результатам.

Овен

21 марта – 19 апреля

Когда вы наконец найдете сообщество, в котором вы чувствуете себя своим, принятие этой безопасности может быть иногда сложным, потому что раны, которые вы затаили в прошлом, могут выйти на поверхность. Теперь, однако, вы можете найти философскую основу, в которой то, что вы страдали, имеет смысл. Если это утешает, вы можете быть готовы обновить то, что безопасность означает для вас. Хотя безопасность через материальные блага не обязательно плоха, понимание ваших эмоциональных потребностей может дать вам более здоровое отношение к ним.

Телец

20 апреля-20 мая

В это время вы можете высказать свою правду более ясно, чем обычно. У вас даже может возникнуть соблазн поговорить о том, что действительно беспокоит вас в авторитетной фигуре в вашей жизни. Проблема может быть гораздо больше, чем человек, который в данный момент является фокусом вашего разочарования, и сохранение этой перспективы в уме может помочь вам быть справедливым к этому человеку. На них также могут негативно повлиять некоторые из тех же давлений, которые давят на вас.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Отношения, которые вы формируете с людьми в вашей более широкой социальной сети, могут быть для вас целительными в это время, поскольку они могут обеспечить связь, которая питает как ваш интеллект, так и вашу душу. Однако более рутинная сторона вашей жизни может быть вашей собственной. Например, если в последнее время вас тяготит денежный вопрос, решение может быть таким же простым, как вспомнить что-то, что вы забыли. Знайте, когда следует использовать краудсорсинг, а когда доверять собственной интуиции.

Рак

21 июня-22 июля

У вас может быть некоторая двойственность в отношении того, подходит ли вам ваша работа. Размышления о том, почему вы решили остаться там до сих пор, могут помочь вам прояснить, каким должен быть ваш следующий шаг. К счастью, ваша социальная жизнь может быть более явно удовлетворяющей в это время. Друг или знакомый может даже предоставить вам новую профессиональную зацепку, и эта возможность может стоить того, чтобы ею воспользоваться. С другой стороны, вы можете начать ценить то, что у вас уже есть, если у вас возникнет ощущение, что трава не зеленее в другом месте.

Лев

23 июля – 22 августа

Хотя приверженность партнерству любого рода может заставить вас чувствовать себя связанным, это также может дать вам безопасность, чтобы действительно погрузиться в решение некоторых из ваших более глубоких проблем. Вам может потребоваться работа над тем, чтобы избавиться от запретов, которые исходят от авторитетной фигуры, которая оказала разрушительное влияние ранее в вашей жизни. Этот человек может жить больше в вашем сознании, чем в реальном мире на данный момент, поэтому сосредоточьтесь на реальности близких связей, которые активны в вашей жизни сейчас.

Дева

23 августа – 22 сентября

Ваши обязательства перед семьей или домом могут быть обширными, но даже обременительное качество ваших обязанностей там может дать вам чувство цели. Может быть даже немного страшно представить, кем бы вы были без всего этого. Даже если ваши дружеские отношения и ваши интеллектуальные увлечения кажутся менее ценными способами использования вашего времени, потому что вы не можете так легко увидеть конкретные достижения, они могут многое вам предложить сейчас. Сделайте перерыв, чтобы удовлетворить эти потребности, если можете.

Весы

23 сентября – 22 октября

Постоянная приверженность другому человеку, независимо от типа отношений, может заставить вашу основную личность казаться более серьезной в последнее время. Даже если вы неоднозначно относитесь к этим изменениям в себе, если в вашей жизни происходят потрясения где-то еще, вы можете оценить поддержку этого человека в своем углу. Хотя динамика отношений может позже стать более расслабленной, сейчас вы можете использовать тяжелую энергию связи, чтобы вести важные разговоры, которые вам нужны.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

У вас может возникнуть соблазн поискать виноватого, если разочарование на работе достигнет апогея; этот фокус может остановиться на семье, которую вам приходится зарабатывать, чтобы содержать. Независимо от того, является ли это точным взглядом на вашу ситуацию или нет, вам, возможно, нужно выйти за рамки обиды, чтобы вы могли получить доступ к своей способности найти творческое решение. Хороший разговор с кем-то, кто не находится в центре драмы, может помочь вам увидеть общую картину.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Внимание к деталям может раскрыть для вас сюрприз в финансовом вопросе. Хотя новости, вероятно, не плохие, вам лучше знать их, чем не знать. Ситуация может включать ресурсы, которыми вы делитесь с кем-то еще, но разговор с ними об этом должен пройти хорошо. С Луной в вашем знаке сегодня у вас есть твердое чувство себя, поэтому вы можете четко рассказать свою версию истории. Вы оба можете выиграть от разрешения.

Козерог

22 декабря – 19 января

Теперь вы можете по-новому осознать, как ваше воспитание сформировало ценности, которые направляют вашу жизнь сегодня. Возможно, сохранение большого секрета было настолько важным для динамики вашей семьи, что вы превратили привычку ходить вокруг него на цыпочках. Однако нынешние близкие отношения могут помочь вам оценить, соответствуют ли выводы, которые вы сделали из своего раннего опыта, вашей нынешней ситуации. Вы можете чтить силу своего молодого «я», а также адаптироваться к тому, как изменились времена.

Водолей

20 января – 18 февраля

Люди в вашей социальной сети могут рассчитывать на вас сегодня, поскольку вы достаточно уверены в себе, чтобы оказывать поддержку другим. Некоторые могут быть особенно заинтересованы в том, чтобы узнать о вашем уникальном подходе к домашней или семейной ситуации. Вы многому научились со временем, и вы можете даже не осознавать, что стали экспертом в том, что вы делаете регулярно. Может быть странно теперь думать о себе как об авторитете в этих областях, но ничего не изменилось — вы просто стали более осведомленными.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Возможно, вам сейчас нравится шокировать окружающих захватывающими историями о себе. Вы даже можете быть способны на истинную гениальность в том смысле, что что-то сложное выглядит легким. Хотя фундамент, на котором держатся ваши свободные приключения, может быть прочнее, чем кажется, даже вы можете не осознавать всех его деталей. Сегодня, когда ваши амбиции гармонично сочетаются с вашими глубинными ценностями, вы можете заглянуть под капот и попытаться увидеть, что движет вами на вашем пути. Это может принести длительный прогресс.

Последние новости Украины:

Карты Таро обещают серьезные неудачи этому знаку Зодиака: уже в июле.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.