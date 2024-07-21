Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 21 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 21 июля.

Нумерология этого дня несет в себе энергию числа жизненного пути 6, Воспитателя.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 21 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Паж Мечей

Никогда не знаешь, что произойдет в начале дня, но для тебя, дорогой Овен, возможно, настало время получить неожиданное сообщение.

Это может быть работодатель, который готов сделать вам предложение о работе, или, может быть, вы получите ответ от человека, который, как вы думали, больше не захочет с вами разговаривать.

Тишина прервется. Хорошие новости уже в пути.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая

Вы можете сказать лишь определенное количество слов, но со временем вы поймете, что именно ваше молчание имеет решающее значение.

Любовь может быть выражена через ваши тихие молитвы. У вас может быть кто-то, кому вам нужно просто позволить им учиться учиться по их собственному графику и опыту.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая

Вы не просите многого, но то, чего вы хотите, вы действительно хотите, Близнецы. Вы идете куда-то, Близнецы, и это не потому, что вы этого не заслуживаете.

Наоборот, вы это заслужили. Вы начинали скромно, а теперь быстро продвигаетесь по карьерной лестнице и попадаете туда, где вы и не мечтали.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Звезда, перевернутая

Есть время молиться, а есть время торопиться. Нужно делать то, что имеет смысл, и ждать, надеясь, что произойдет что-то чудесное, не вариант.

Это вы должны запустить процесс. Вселенная поможет вам, как вы поможете себе.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Для вас начинают открываться новые горизонты.

На вашем пути много возможностей, и вы можете даже почувствовать себя немного подавленным ими всеми. Вы переживаете пир после голода.

Уму непостижимо, как лавина добра обрушивается на тех, кто ждет, а вы ждете уже долгое время.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Верховная Жрица

Когда вы заглянете в свое сердце, вы увидите то, что невозможно увидеть глазами.

Ваш дух улавливает вещи, которые выходят за рамки известного. Вы интуитивное существо по своей природе, и вместо того, чтобы игнорировать эту часть себя, опирайтесь на нее как на силу.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Жезлов

Бывают моменты, когда вам приходится быть мягким и нежным, но когда это необходимо, вы сохраняете жесткий характер.

Вы часто проявляете доброту, но сейчас вам нужно быть сильным ради себя и других.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая

Хорошо, что вы наконец-то дошли до конца. Теперь вы можете перестать беспокоиться о вещах, которые вы не можете контролировать.

Вам не нужно продолжать крутить свои ментальные колеса для дел, которые находятся вне вашего контроля. Сосредоточьте свою энергию на том, что в ваших силах.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Чтобы попасть туда, куда вы хотите, вам нужно ставить небольшие, достижимые цели. Вам нужно быть усердным и вдумчивым.

Тщательно планируйте свои следующие шаги и ищите новые способы творить чудеса, чтобы то, что вы делаете, происходило именно так, как вам хочется.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Вам нужно отступить и не быть таким щедрым со своим временем. Время — ограниченный ресурс.

Если вы постоянно становитесь рупором для других или позволяете людям высасывать из вас энергию, единственный человек, которого вам следует винить, когда вы упускаете свою смертоносность, — это вы сами. Так что защищайте свою территорию.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

Ты не можешь сделать все сам. Тебе нужно стараться работать с другими, когда это возможно.

Делегируйте то, в чем вы не сильны. Позвольте кому-то другому руководить в этой области. Поделитесь своими величайшими талантами с миром, и тогда вы станете известны именно по ним.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Управляйте своими ресурсами. У вас есть много замечательных вещей, которые вы можете предложить, но вы даже не знаете, насколько вы замечательны.

Взгляните на все, что вы есть, и осознайте, чего вы стоите. Это важно.

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