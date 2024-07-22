Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 22 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 22 июля.

В этот день наступит новый старт.

Нумерология сегодня несет в себе энергию числа жизненного пути 7, Искателя.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 22 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Смерть

Завершение. Это то, что вам нужно, и, скорее всего, вы этого хотите. Но ваше эго завернуто в мир «что если», и пока вы не сможете отделить свою личность от того, что, по вашему мнению, должно произойти с тем, кто вы есть, вам будет трудно двигаться дальше.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая

Было очень больно, когда ты чувствовал себя лишним в группе, но сейчас, когда ты испытывал такое глубокое одиночество, это давало тебе возможность обдумать свои проблемы и решить их. Настоящее скрытое благословение.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Суд

Вы очень умны, и это временами было для вас как плюсом, так и минусом.

Вы понимаете, почему все так, как есть, но вас расстраивает то, что другие этого не видят. Одно дело — иметь возможность действовать, и прямо сейчас вам, возможно, придется подождать.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Когда хочешь чего-то добиться, это трудно сделать без поддержки семьи и друзей.

Вы находитесь в ситуации, когда люди хотят видеть результаты, но вы можете не получить их все самостоятельно. Вам, возможно, придется спросить или посмотреть, как сделать эту ситуацию разумной для вас обоих.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Четверка Мечей

Когда вы начинаете думать и слишком много беспокоиться, становится нелегко управлять своими мыслями и чувствами.

Они начинают брать над тобой контроль, и тогда день испорчен. Возвращайся за руль, Лео. Ты сможешь это сделать.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Туз Кубков

Вы жаждете власти, и на это есть много причин. Вы чувствуете, что заслуживаете того, за чем пришли. Вам нужно быть терпеливой, Дева. Никто не работает так усердно, как вы.

Вы стремитесь быть лучшим человеком каждый день. Это ваша гордость, и никто не сможет отнять у вас вашего совершенства.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Соберите все вместе и сформулируйте план того, что вы надеетесь сделать на этой неделе. Вы летали по инерции, но несколько минут, посвященных организации, пойдут вам на пользу и позволят вам оставаться продуктивными и свободными от стресса.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Перестань позволять своим чувствам разрушать твою радость. Ты пролил достаточно слез, Скорпион. Когда дело доходит до силы, ты сделал все.

Что вам нужно сделать сейчас, так это принять, что вы настоящий человек с настоящими чувствами. Вы можете не знать, как решить каждую проблему, но вы можете сделать свою жизнь лучше с помощью самоконтроля.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Семерка Жезлов

Ты готов рассказать миру все, что думаешь и чувствуешь. Ты больше не будешь сдерживаться.

Возможно, это не то, чего ожидают от вас ваши друзья и семья, но это также не похоже на вас — держать правду при себе, особенно когда вы считаете, что то, что вы должны сказать, важно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Жизнь на прошлой неделе была сплошным беспорядком, и вы не планировали и не ожидали внезапного хаоса. Но вот вы, Козерог, тушите пожары и пытаетесь удержаться на вершине любой бури, с которой столкнетесь.

Ваша ситуация может стать дорогостоящей, поэтому не запихивайте проблемы под ковер, чтобы игнорировать их. Будьте первым, кто возьмет под контроль или инициирует решения. Вы начнете видеть, как все меняется вскоре после этого.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Вы больше не позволяете людям играть с вашими эмоциями. Пришло время принять решение и взять под контроль свое время и энергию.

Вы отдали достаточно себя, и у вас нет причин отдавать больше, если вы этого не хотите.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Правосудие

Порой мир может быть холодным и жестоким, но, Рыбы, вам нужно уметь постоять за себя.

Справедливое отношение — это не слишком много. Вы были более чем снисходительны и благосклонны, и получить уровень уважения, который вы заслужили, — это правильно.

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