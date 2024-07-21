По словам пассажирки, водитель включил в салоне российский шансон, а когда она попросила выключить музыку, он спросил, мол, а что не так?

В Киеве случилась новая неприятная ситуация с работником службы такси. Водитель во время перевозки пассажирки прослушивал российский шансон и в ходе разговора высказал мнение, что Крым никогда не был частью Украины, а "мы его просто получили".

Об этом на своей странице и соцсети Facebook сообщила ехавшая в этой машине жительница столицы Галина Морар.

"Утро субботы. Еду в такси Bolt проводить мастер-класс с семьями погибших Героев. Из головы не идет убийство Фарион. Водитель включает российский шансон. Прошу выключить. Он спрашивает, а что не так. Начинаю понимать, что что-то действительно не так. На, казалось бы, простой вопрос "Чей Крым" отвечает, что он никогда не был украинским, а "нам его просто дали"… Вышла посреди дороги", – написала Морар.

На опубликованном видео можно увидеть, как водитель такси, отвечая на вопрос о Крыме, утверждает, что "нет, его дали в 1956 году. Его просто дали". Компания Bolt уже устанавливает обстоятельства произошедшего.

Недавно в Киеве таксист компании Uklon отказался ждать клиентку с ребенком, отъехав в назначенное место, а затем, когда женщина пыталась выяснить причину, обзывал ее нецензурными словами. Водитель опубликовал видео в социальных сетях, в котором использовал презрительный тон относительно украинского языка, на котором общалась киевлянка, назвав его "жлобским".

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