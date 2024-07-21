Вступил в силу закон №3039-IX о внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании и обращении пиротехнических изделий.

Украинцам, которые, несмотря на запрет, используют пиротехнику во время войны, может угрожать как административная, так и уголовная ответственность. Так использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4 запрещается.

В соответствии со статьей 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах может иметь следующие последствия:

предупреждение;

или наложение штрафа на рядовых граждан в размере от 5 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 85 до 255 гривен;

или наложение штрафа на должностных лиц и граждан (субъектов хозяйственной деятельности) в размере от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 255 до 510 гривен.

Такие же действия, совершенные повторно в течение года, наказываются вдвое повышенными штрафами.

Кроме того, в некоторых случаях использование пиротехники может считаться нарушением статьи 296 Уголовного кодекса "Хулиганство". Это означает грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

За это можно получить следующие наказания:

штраф от 1000 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17000 до 34000 гривен),

пробационный надзор сроком до 5 лет,

ограничение свободы сроком до 5 лет.

Если те же действия совершены группой лиц, они наказываются:

ограничением свободы на срок до 5 лет,

лишением свободы сроком до 4 лет.

Источник: РБК.

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