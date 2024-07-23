Водителям запрещается использовать телефон без использования наушников при управлении транспортным средством. За это нарушение предусмотрен штраф, а в редких случаях может быть даже лишение водительских прав. Об этом говорится в Кодексе об административных правонарушениях.

За пользование средствами связи при движении автотранспортными средствами, которые не оснащены техническими устройствами для безрукавых коммуникаций (за исключением водителей оперативных транспортных средств при выполнении неотложных служебных задач), предусмотрен штраф согласно статье 122 Кодекса об административных правонарушениях. Этот штраф составляет 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 510 гривен.

За аналогичное нарушение, если оно повлекло за собой создание аварийной ситуации и заставило других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения личной безопасности или безопасности других граждан, могут быть применены следующие наказания:

штраф в размере 85 не облагаемых налогом минимумов доходов, что составляет 1 445 гривен;

лишение права управления транспортными средствами сроком от полугода до года.

В случае создания аварийной ситуации, составленный полицейским протоколом будет рассматриваться судом.

Если же постановление о штрафе вынесено полицейскими без создания аварийной ситуации, оно может быть обжаловано в судебном порядке. В таком случае ключевыми факторами станут доказательства, которые может представить полицейский по совершению правонарушения.

В частности, фото или видеофиксация разговора по телефону без применения наушников во время вождения могут служить доказательствами вины водителя в таких ситуациях.

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