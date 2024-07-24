Согласно открытым данным, проверки налоговой в этом году следует ожидать 2450 компаниям и 915 ФЛП.

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины планирует провести более 3,3 тысяч проверок компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в 2024 году. По открытым данным, ожидается, что в этом году будут проверены 2450 компаний и 915 ФЛП. Больше внимания ДПС сосредоточят на проверках бизнеса в столице.

Об этом свидетельствует мониторинг "Опендатабота". Отмечается, что в июне к списку добавились еще 42 бизнеса, которые будут проверены уже во втором полугодии.

Наибольшее количество проверок в размере 26% всех запланированных будет проведено в Киеве. Днепропетровская и Львовская области среди лидеров по объему проверок с соответствующей долей 8,1% и 6,9%. Наименьший интерес ДПС проявлен в Херсонской области, где планируется проверить только 2 компании.

Среди новых крупнейших налогоплательщиков, привлекших внимание ГНС, отмечен государственный Сенс Банк с доходом в 12,9 млрд грн. Также в список добавлено ООО "Агропроинвест 08" с почти 2 млрд грн выручки и ООО "Алма Он" с 1,6 млрд грн.

Эти компании действуют в сфере пищевой и оптовой торговли. В списке десяти компаний с самой большой выручкой, которые будет проверять ГНС, последнее место занимает ООО "Трейдинг продакт компани" с выручкой 326 млн грн, которое также специализируется на оптовой торговле.

Напомним, в первом полугодии 2024 года в Украине закрылось на 54% больше физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и на 15% больше компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако количество новых бизнесов значительно превышает количество закрытых.

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