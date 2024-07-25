Киевлянин накопил долг в размере 43 473 гривен, состоящий из двух частей, за что теперь должен уплатить штраф.

Дарницкий районный суд в Киеве вынес решение, согласно которому киевлянин обязан уплатить штраф в размере 11,3 тысячи гривен за накопленный долг за коммунальные услуги. Кроме этого, он должен погасить сам долг в сумме 43,4 тысячи гривен.

Судебное решение принято по делу №753/1966/24. Компания "Евро-реконструкция" подала иск на взыскание задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с учетом индекса инфляции и начисления 3% годовых на сумму задолженности.

Киевлянин накопил долг в размере 43 473 гривен, состоящий из двух частей: 14 782 гривен 94 копейки за услуги поставки горячей воды за период с августа 2017 года и 28 690 гривен 52 копейки за теплоснабжение централизованного отопления за период с января 2016 года.

Компания требует взыскать 8916 гривен 44 копейки в качестве индекса инфляции и 2464 гривен 11 копеек (3% годовых) на сумму задолженности, которая составляет всего 54 854 гривны 1 копейку.

В решении суда указано, что Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Реконструкция" должно взыскать в свою пользу следующие суммы: 14 782 гривны 94 копейки за услуги поставки горячей воды, 28 690 гривен 52 копейки за услуги централизованного отопления, 8 916 гривен 4 инфляции, 2464 гривны 11 копеек как 3% годовых на сумму задолженности, и 3028 гривен за судебный сбор. Всего сумма взимания составляет 57 882 гривны.

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