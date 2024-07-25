Хрустящие огурцы с кетчупом чили – это необычный вариант сочной и пикантной заготовки на зиму, которая с каждым годом пользуется все большей популярностью.

Если вы еще никогда не пробовали консервированные огурцы с кетчупом чили, или же не делали такую ​​овощную консервацию, самое время попробовать.

И для этого пригодится рецепт, которым поделилась популярная кулинар, автор блога с рецептами «Vitala foodblog».

Ингредиенты для маринада к огурцам с кетчупом чили нужны следующие (на 5 литровых банок): огурцы, 7 стаканов воды, 1 стакан уксуса 9%, 2 ст. л соли, 1 стакан сахара, 6-8 ст. л. кетчупа Чили.

"Для маринада просто все смешать в кастрюле. Маринад кипятить 5 мин», – рассказала хозяйка о приготовлении огурцов с кетчупом чили.

Рецепт вкусных огурцов с кетчупом чили.

Далее на дно чистой банки необходимо положить 1 шт. гвоздики, 1 шт. душистого перца, 2-3 горошины черного перца и огурцы.

"Хвостики и носики я обрезала, но этого можно не делать" , - поделилась кулинар.

Далее заливаем огурцы горячим маринадом и стерилизуем 10 мин, закручиваем крышками.

Рецепт вкусных огурцов с кетчупом чили.

По словам кулинара, по рецепту огурцов с кетчупом чили можно консервировать и кабачки.

В таком случае кабачки нарезают кольцами толщиной в 1 см. В свою очередь подписчики на страницу хозяйки отметили, что консервируют так даже помидоры.

«Очень вкусные огурцы»,

«Закрываю так еще и помидоры, это очень вкусно»,

«У меня любят более пикантные, поэтому кетчуп выливаю полную пачку на такой же объем. Закрываю огурцы, кабачки и помидоры. Очень нравится».

Рецепт вкусных огурцов с кетчупом чили.

Напомним, что для консервации используют воду из колодца или из источника. Если таковой нет, подойдет вода из бутылей.

Можно использовать и воду из-под крана, но в таком случае ее необходимо отфильтровать, а затем прокипятить.

Консервацию следует хранить в темном и прохладном месте. Солнце и тепло могут оказывать влияние на качество консервации.

Также следует обозначать банки датой консервирования. Это поможет следить за сроками хранения и определять, когда пора открыть вкуснятину.

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