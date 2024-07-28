Месячный посевной календарь на август 2024 года поможет спланировать работы на участке таким образом, чтобы для развития растений были обеспечены оптимальные условия.

Посевным календарем 2024 года пользуются как опытные хозяева и владельцы крупных участков, так и те, кто только начинает выращивать зелень, овощи и другие растения.

Посевный календарь на август 2024 года учитывает особенности месяца и влияние его фаз на рост растений. Конечно, он не является главным залогом хорошего урожая, но может стать помощником. Например, подсказать благоприятные дни в августе 2024 для работ на участке или указать на даты, в которые лучше отказаться от серьезных дел.

Посевный календарь на август 2024.

Итак, согласно посевному календарю «Агрологистики», на начало августа 2024 года, можно планировать следующие дела. Например, посеять редис. Лучшие для этого даты 1-10 августа.

Специалисты напоминают, что редис созревает быстро, поэтому его можно сеять несколько раз в течение сезона, а не только весной.

Также с 1 по 10 августа можно посеять салат.

«Салат нуждается в достаточной влаге и прохладных условиях. Сеять лучше в вечерние часы или в прохладные дни», – напоминают эксперты.

Посевный календарь на август 2024 года.

Чтобы получить хороший урожай салата, лучше выбрать сорта кресс-салат, ампельный салат и поздние сорта, которые можно собирать в сентябре. Почва должна быть хорошо дренированной и с достаточным количеством удобрения. Также необходимо помнить, что горечь салата приводит недостаточное количество влаги.

Шпинат – еще одно растение, которое можно посеять в августе 2024.

Конечно, в августе можно также посеять укроп, петрушку, рукколу, кинзу, зеленый лук.

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