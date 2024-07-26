Вашему вниманию предлагается гороскоп по одной карте Таро для всех знаков зодиака на 26 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 26 июля уже здесь.

Солнце проводит неделю в знаке зодиака Лев.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 26 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Овен, вы настолько целеустремленная личность, что, когда вы на что-то нацелились, вам трудно остановиться, пока желаемое наконец не станет вашим.

Но вы сжигаете свечу с обоих концов, фитиль начинает укорачиваться, и, несмотря на то, что вы так близки, вы теряете импульс.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Двойка Мечей

Телец, в последнее время у тебя много мыслей. Кажется, у тебя слишком много вариантов, и хотя право выбора — это хорошо, оно может быть очень запутанным и даже неудобным на многих других уровнях.

Вы не любите ошибаться, поэтому стараетесь тщательно взвесить все варианты, прежде чем принять окончательное решение.

На самом деле нет способа узнать, понравится ли вам то, что вы выберете, пока вы в этом не окажетесь. Поэтому, несмотря на все ваши усилия учесть каждый угол, вам, возможно, придется быстро выбрать то, что кажется правильным, а затем подправить позже.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Солнце

Ситуации таковы, каковы они есть, а затем наступает конечный результат, несмотря на то, что вы чувствуете по этому поводу. Ну, вы чему-то научились, и это делает плохой опыт стоящим всей боли, которую вы испытали.

Вам нужно смотреть на светлую сторону, Близнецы. Вы используете все, что только что пережили, и если кто-то и может использовать историю жизни с пользой, так это вы.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

Рак, вам следует перестать убегать от своих проблем и начать встречать их лицом к лицу.

Никто не любит испытывать неудобства или сталкиваться со своими страхами, когда они возникают. Это одна из самых сложных вещей в жизни, но здесь вы избегаете жизни просто потому, что не хотите иметь дело с конфронтацией.

Но это именно то, что вам нужно сделать. И когда вы почувствуете страх, напомните себе, что вы не одиноки.

Причина, по которой в вашей жизни происходят разные вещи, заключается в том, что Вселенная помогает вам преодолеть их и стать сильнее, чем когда-либо.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Лев, в жизни так много давления, которое пытается сказать тебе, каким ты должен быть.

Средства массовой информации, ваши друзья, коллеги и даже ваши родители могут заставить вас почувствовать, что вы должны соответствовать их стандартам, но как насчет ваших собственных?

Вы должны быть верны себе, и если вы продолжите пытаться жить так, как думают другие, однажды вы проснетесь с чувством злости из-за того, что потратили так много времени на то, чтобы угодить всем остальным, кроме себя.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Вас отвлекли, и теперь, когда вы начинаете понимать, что одна из причин, по которой вы не там, где хотите быть, заключается в вас самих, вы можете что-то с этим сделать.

Начните с внесения некоторых крайне необходимых изменений в образ жизни. Выбирайте здоровую пищу и много спите. Избегайте токсичных людей, и когда у вас есть возможность, развлекайтесь.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Сила, перевернутая

Вы начинаете чувствовать себя побежденным, Весы. Энергия иссякла.

Ветер больше не дует в ваши паруса, и хотя это чувство потери вгоняет вас в уныние, какая-то маленькая часть вас все еще верит в чудеса и в то, что жизнь имеет забавную способность поворачиваться вспять.

Несмотря на всю тьму, которую вы сейчас чувствуете, вы держитесь за это, и это помогает вам увидеть свет в конце этого тусклого туннеля.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая

Пусть уверенность в себе ведет вас. Когда вы чувствуете себя комфортно в своей коже, вы можете идти по жизни, не боясь отдавать себя глубоко и бескорыстно.

Вы можете быть щедрым, не беспокоясь о том, что вам не хватит. Вы можете быть добрым, не беспокоясь о том, что кто-то воспользуется вами. Вы можете быть собой.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая

Когда вы недовольны тем, где вы сейчас находитесь, вам решать, двигаться ли. Вам не нужно идти на компромисс или цепляться за ситуации, которые больше вас не устраивают.

В какой-то момент они это сделали, но теперь вы их переросли. И то, что вы чувствуете сейчас, говорит вам, что вам нужно вырваться из этой оболочки и позволить себе расшириться, освободить пространство и получить больше места для всего, чем вы должны быть и кем стать.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов

Вы можете фальшиво улыбаться на лице, но в глубине души разве вы не гордитесь собой? Вы должны гордиться. Посмотрите, как далеко вы продвинулись. Посмотрите на все свои успехи, как большие, так и маленькие.

Вы можете принять свои хорошие стороны и свои отрицательные черты, не чувствуя себя там, где вам нужно быть. Празднуйте свою жизнь и смотрите на все, чего вы достигли.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица

В глубине души вы знаете, что происходит и что означает то или иное, поэтому, когда вы видите, что кто-то готовится совершить что-то вредоносное, лучше всего сказать ему об этом.

Поначалу они могут не воспринять вашу мудрость, но вы знаете, что когда вы несете знания в своем сердце, лучше всего очистить энергию.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Верьте, что всего достаточно. Возможно, вам кажется, что вам придется крепко держаться за то, что у вас есть, из-за беспокойства. Но, Рыбы, всегда будет то, что вам нужно.

Не нужно беспокоиться о том, что вы останетесь без чего-то или что вы потерпите неудачу. Вселенная всегда находит выход.

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