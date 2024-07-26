Ежедневный гороскоп на 26 июля, мы можем ценить практические достижения, даже если эмоциональная безопасность, кажется, находится где-то в другом месте.

Овен

21 марта – 19 апреля

Внимание к деталям, которое вы проявляете в своей работе, может принести вам сегодня некоторое положительное признание. Хотя вы можете тайно желать, чтобы вы отдохнули или занялись чем-то более веселым, иногда вы появляетесь и занимаетесь делами, даже когда вы не чувствуете, что это имеет замечательное значение для других в вашей жизни. Вам, возможно, в конечном итоге придется найти баланс между такого рода обязанностями и удовлетворением ваших более личных потребностей, но сейчас вы можете гордиться своими достижениями.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня вы можете осознать, что то, что вы действительно находите веселым, отличается от вашей обычной рутины с друзьями. Это может вызвать у вас беспокойство о сохранении своего места в группе, но также стоит подумать о том, что вы можете быть не единственным, у кого есть более закрытое «я» — то, которое не соответствует той стороне, которую вы показываете на публике. Пойти на риск и спросить, не хочет ли кто-нибудь еще что-то изменить, может быть стоит попробовать.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Украшение дома часто кажется приятным, но вы можете обнаружить, что беспокоитесь, что трата времени на такие вещи делает вас поверхностным. Достижение в мире может показаться более надежным источником безопасности, чем то, что видите только вы. Разговор с другими может просто усложнить ваши попытки выяснить, что лучше для вас, поэтому попробуйте прислушаться к своему внутреннему голосу. Тем не менее, вы, вероятно, услышите его лучше в среде, которая чиста и оформлена по вашему вкусу.

Рак

21 июня-22 июля

Ваше философское или духовное понимание мира, вероятно, эмоционально вас успокаивает. Если вы хотите поговорить об этом с другими, то доброта станет ключом к получению восприимчивой аудитории для ваших взглядов. Попытка объяснить вслух то, что вы считаете само собой разумеющимся, может подтолкнуть вас к оценке того, соответствуют ли ваши убеждения тому, что вы действительно цените в данный момент. Если вам не нравится, как вы звучите, возможно, ваша философия нуждается в настройке.

Лев

23 июля – 22 августа

Приятно, когда тебя считают щедрым, но сегодня тебе, возможно, не дадут это звание бесплатно. Тот, кому ты пытаешься помочь, может казаться бесконечно зависимым, до такой степени, что, что бы ты ни дал, этого никогда не будет достаточно. Ты можешь начать задаваться вопросом, что ты должен сделать, чтобы выполнить свое обязательство и показаться хорошим человеком. В конце концов, если у кого-то есть такая власть определять твою доброту, тебе, возможно, стоит посмотреть, кто на самом деле зависим.

Дева

23 августа – 22 сентября

Возможно, вы с нетерпением ждали возможности провести время с кем-то близким, однако, по мере приближения момента, вы можете почувствовать, что вам хочется отдохнуть. Если в последнее время вы были заняты попытками произвести впечатление на людей и завести новые знакомства, у вас может не остаться много энергии для тех, кто всегда был рядом. Даже если они понимают вашу потребность в подзарядке, вероятно, разумно использовать это время простоя, чтобы поразмышлять о том, что вы можете сделать, чтобы иметь больше баланса в ваших отношениях в будущем.

Весы

23 сентября – 22 октября

Сосредоточение на реальных обязанностях может показаться более безопасным, чем впустить страсть в свою жизнь в это время. Конечно, у вас все еще может быть некоторое волнение, назревающее в тайне — возможно, вам нравится, чтобы вещи оставались личными на данный момент. Хотя ваши друзья могут быть более готовы, чем вы, увидеть вашу чувственную сторону, это ваша жизнь! Вы должны иметь возможность двигаться в том темпе, который вам комфортен. Оставайтесь на земле в своей рутине, а затем вы сможете искать место для веселья.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вы можете быть и популярны среди друзей, и вами восхищаются в карьере. Однако повышенное внимание может ощущаться скорее тревожным, чем утешающим. Вы можете осознать, что чувствуете себя более уверенно, когда занимаетесь тем, что приносит вам личную радость, поскольку эти страсти не подвержены непредсказуемым прихотям других. Хотя доверять другим страшно, иногда это может привести к хорошим результатам для всех. Возможно, сейчас самое время рискнуть и позволить себе сиять.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня вполне нормально тосковать по тихому времени дома, даже если обычно вам нравится внимание, которое вы получаете за свою репутацию человека, отправляющегося в захватывающие приключения. Люди, которые пускают слюни от ваших историй, не хотели бы, чтобы вы унижали себя из-за них. Если вы сможете смириться с тем, что считаете своей скучной стороной, вы сможете немного отдохнуть. Это может быть как раз то, что вам нужно, чтобы подпитать ваш следующий раунд приключений!

Козерог

22 декабря – 19 января

Приключение зовет вас! К сожалению, его осуществление может быть трудно сбалансировать с вашими обязанностями по отношению к другим. То, как вы думаете или говорите о дилемме, может иметь решающее значение. Например, вы можете думать, что посещение занятий или поездка сократят время, которое вам нужно провести с другими людьми, которые важны для вас, но, возможно, они могли бы составить вам компанию в качестве веселого сближающего занятия! Немного креативности может помочь вам решить проблему.

Водолей

20 января – 18 февраля

Кто-то из близких может сделать вам щедрый подарок, который может вызвать беспокойство о зависимости от других. Хотя вы можете беспокоиться, что принятие подарка нарушит равновесие отношений, отказ от него может быть еще более резким. Вам, возможно, придется столкнуться с мыслью, что полная независимость — единственный способ достичь безопасности. Хотя наличие собственных ресурсов важно, так же важно иметь гибкость, чтобы подстраиваться под ритм изменчивых человеческих отношений.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Ваши эмоции могут быть близки к поверхности с нежной Луной в вашем знаке сегодня, и открытие другим о ваших потребностях может получить вашу поддержку. Хотя вы можете задаться вопросом, стоит ли вам тратить время на большой разговор, пока ваши обязанности таятся, было бы разумно воспользоваться возможностью быть услышанным, если вы можете ее получить. Обязанности часто могут подождать, и возвращение к ним после того, как вы избавитесь от некоторых эмоций, может привести к всплеску производительности.

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