В Украине запрещено оставлять животное в закрытом салоне автомобиля без присмотра человека в условиях слишком высокой или слишком низкой температуры. За нарушение назначаются штрафы. Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Согласно украинскому законодательству, запрещено оставлять животное в закрытом салоне автомобиля без присмотра человека при таких температурных условиях:

более 20 градусов Цельсия выше нуля;

менее 5 градусов Цельсия.

За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 3400 до 5100 гривен, а также возможна конфискация животного, если его пребывание у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью.

Булименко пояснил, что если человек заметил животное, которое осталось закрытым в автомобиле, оно должно:

попытаться связаться с владельцем авто;

по возможности, подождать прибытия владельца (в течение разумного срока);

вызвать полицию для прекращения случаев жестокого обращения с животным (правонарушения) и привлечения виновных к ответственности по закону.

Согласно выводам юриста, случайное разбиение окна чужого автомобиля, даже в попытке спасти закрытое в нем животное, может привести к требованию возмещения причиненного имущественного ущерба со стороны владельца авто.

Для уменьшения объема компенсации необходимо доказать, что ущерб или их увеличение способствовало грубой неосторожности потерпевшего, например, в нарушении законодательных требований по содержанию домашних животных.

Источник: РБК.

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