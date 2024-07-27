Вашему вниманию предлагается гороскоп по одной карте Таро для всех знаков зодиака на 27 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 27 июля, что принесет этот день вашему знаку зодиака?

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Гороскоп Таро на одну карту по знаку зодиака на 27 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Начинать трудно, Овен, но ты так сильно хочешь получить работу своей мечты, что ты ее получишь.

Это только начало, и вам придется приложить вдвое больше усилий, чем обычно, потому что начало любого дела всегда требует больше усилий.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Звезда, перевернутая

Прямо сейчас вам трудно поверить во что-то — во что угодно.

Вы все еще ранены и разочарованы тем, что, как вы чувствуете, преподнесла вам жизнь, и вы не готовы просто добровольно отдать свою жизнь высшей силе. Даже если это темная ночь вашей души, все станет лучше достаточно скоро.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая

Наконец-то вы достигли точки, где чувствуете, что не хотите материальных вещей, которые всегда желали. Вас интересует то, что нельзя купить за деньги.

Любви, здоровья и дружбы, которая длится. Вы не просите многого, кроме счастья и безопасности.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Наконец, препирательства и весь гнев ушли. Вы никогда не думали, что вы двое снова начнете сходиться во взглядах, но вот вы обходитесь без особых проблем.

Драма наконец-то начинает отходить на второй план, и для вас и вашего любимого человека начинается новый день.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Паж Мечей

Всегда приятно получать хорошие новости.

Кто-то хочет вам сказать что-то важное. Вы ждали некоторое время, чтобы получить новости, и теперь через источник, от которого вы не ожидали услышать, вы получаете весть о том, чего вы ждали.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Мир

У тебя вся жизнь впереди. Есть возможности, которые ты можешь использовать, чтобы проявить свою судьбу в жизни, независимо от того, насколько ничтожным ты себя чувствуешь сейчас.

Ваши мечты могут сбыться, Дева. Просто не сдавайтесь, когда вы так близки к тому, чтобы все у вас получилось.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Король Жезлов

Если вы хотите, чтобы что-то произошло, вы должны быть тем, кто это инициирует. Вы не можете ожидать чуда, пассивно сидя и ожидая, когда оно произойдет для вас.

Вы молитесь, а затем вы идете. Единственный способ, которым это сработает, это если вы будете торопиться.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая

Вы устали, и это понятно. Единственное, с чем вы можете сейчас столкнуться, это поддержание высокого уровня выносливости в течение всей недели.

Скорпион, ты не всегда знаешь, где найдешь время и силы, но если ты сосредоточишься на этом, ты сможешь добиться чего угодно.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая

Вы загоняете свои чувства внутрь, и это мешает вам жить так, как вы хотите.

Вы пытаетесь выразить себя, не создавая трудностей, но когда вы понимаете, что что-то важно и требует высказывания, вы делаете это первым.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

Вы можете надавить на дело или оставить его в покое, чтобы увидеть, где находится точка разрыва. Вы можете быть удивлены, обнаружив, что это не заняло много времени. Важно знать, кто ваши враги, Козерог, поэтому иногда вы будете нажимать на их кнопки.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Тебя любят и любят, и это имеет значение. Люди поддерживают тебя и придают тебе много смелости. Ты заставил других гордиться тобой, а твой упорный труд и решимость мотивируют всех.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Император

Вы хотите бороться с судьбой, даже если в жизни нет никаких гарантий.

Вы просто устали от войн и ощущения, что вам нечего показать. Скоро, Рыбы, вы это оставите позади, и ваша вера снова будет восстановлена.

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