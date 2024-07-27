Может быть, мы не понимаем, что никто не идеален и у всех есть свои недостатки, просто душераздирающе, когда мы понимаем это слишком поздно.

Итак, чтобы избежать разочарования и душевных страданий из-за сломанного доверия, читайте дальше, чтобы узнать, какие знаки зодиака , как правило, менее надежны в различных аспектах своей жизни.

1. Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцу нельзя доверять в том, что он всегда придет к компромиссу или будет понимать ваши потребности. Она действительно хочет быть рядом с вами, но она также знает, что важно ставить себя на первое место.

Если для вас это действительно важно, Телец надежен и будет предан вам и всему, что вам нужно.

Но Телец также силен и решителен, так что не злоупотребляйте ею и ее доверием. Иначе она больше никогда не пойдет с вами на компромисс.

2. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы ласковые и нежные, так что, очевидно, вы захотите излить ей душу. Она также от природы любопытна, поэтому не остановит вас, как только вы начнете изливать душу, но это любопытство идет рука об руку с ее любовью быть в курсе событий.

Она — КОРОЛЕВА сплетен. Так что будьте осторожны, Близнецам не всегда можно доверять хранить секреты только для вас двоих. (извините).

3. Весы (23 сентября - 22 октября)

Весам нельзя доверять, они говорят всю правду. Она будет лгать открыто, чтобы избежать конфронтации. Вот. Я сказала это, и это правда.

Она будет лгать, чтобы пощадить чьи-то чувства, чтобы избежать еще большего конфликта, и иногда это означает не говорить всей правды. Делает ли это ее плохой? Зависит от того, кто вы.

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