Суперфиналистка "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить заливной пирог, который будет вкусным и теплым, и холодным.

"Если вам хочется вкусной выпечки, но времени долго возиться с тестом нет, решение есть – быстрый заливной пирог с любимой начинкой. Просто соединяете все, заливаете в форму и в духовку", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для теста нам понадобятся:

  • яйца – 3 шт.
  • сливочное масло – 100 г
  • молоко – 250 г
  • мука – 300 г
  • крахмал кукурузный – 70 г
  • соль – по вкусу
  • разрыхлитель – 15 г

Для начинки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала следующие ингредиенты:

  • ветчина (можно брать молочную колбасу или куриную грудку) – 200 г
  • сыр твердый или моцарелла – 200 г
  • помидоры – 200 г
  • зеленый лук, базилик – по желанию

пирог

Чтобы приготовить тесто для заливного пирога, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко сначала смешивает до однородности яйца, молоко, соль, разрыхлитель и крахмал. После этого добавляем растопленное сливочное масло, просеянную муку и веничком замешиваем тесто.

Ветчину или колбасу, сыр и помидоры нарезаем кубиками. Мелко нарезаем зеленый лук и немного базилика.

Большую часть начинки всыпаем в тесто, перемешиваем и выливаем в смазанную растительным маслом форму. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко оставляет примерно по 20 г нарезанной колбасы, сыра, помидоров и немного зелени и равномерно выкладывает их сверху.

Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов в течение 60 минут.

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