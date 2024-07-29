Суперфиналистка "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить заливной пирог, который будет вкусным и теплым, и холодным.
"Если вам хочется вкусной выпечки, но времени долго возиться с тестом нет, решение есть – быстрый заливной пирог с любимой начинкой. Просто соединяете все, заливаете в форму и в духовку", – советует звезда "Мастер Шеф".
Для теста нам понадобятся:
- яйца – 3 шт.
- сливочное масло – 100 г
- молоко – 250 г
- мука – 300 г
- крахмал кукурузный – 70 г
- соль – по вкусу
- разрыхлитель – 15 г
Для начинки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала следующие ингредиенты:
- ветчина (можно брать молочную колбасу или куриную грудку) – 200 г
- сыр твердый или моцарелла – 200 г
- помидоры – 200 г
- зеленый лук, базилик – по желанию
Чтобы приготовить тесто для заливного пирога, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко сначала смешивает до однородности яйца, молоко, соль, разрыхлитель и крахмал. После этого добавляем растопленное сливочное масло, просеянную муку и веничком замешиваем тесто.
Ветчину или колбасу, сыр и помидоры нарезаем кубиками. Мелко нарезаем зеленый лук и немного базилика.
Большую часть начинки всыпаем в тесто, перемешиваем и выливаем в смазанную растительным маслом форму. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко оставляет примерно по 20 г нарезанной колбасы, сыра, помидоров и немного зелени и равномерно выкладывает их сверху.
Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов в течение 60 минут.
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