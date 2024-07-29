Звезда двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом очень простого в приготовлении и вкусного соленого пирога.

Суперфиналистка "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить заливной пирог, который будет вкусным и теплым, и холодным.

"Если вам хочется вкусной выпечки, но времени долго возиться с тестом нет, решение есть – быстрый заливной пирог с любимой начинкой. Просто соединяете все, заливаете в форму и в духовку", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для теста нам понадобятся:

яйца – 3 шт.

сливочное масло – 100 г

молоко – 250 г

мука – 300 г

крахмал кукурузный – 70 г

соль – по вкусу

разрыхлитель – 15 г

Для начинки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала следующие ингредиенты:

ветчина (можно брать молочную колбасу или куриную грудку) – 200 г

сыр твердый или моцарелла – 200 г

помидоры – 200 г

зеленый лук, базилик – по желанию

Чтобы приготовить тесто для заливного пирога, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко сначала смешивает до однородности яйца, молоко, соль, разрыхлитель и крахмал. После этого добавляем растопленное сливочное масло, просеянную муку и веничком замешиваем тесто.

Ветчину или колбасу, сыр и помидоры нарезаем кубиками. Мелко нарезаем зеленый лук и немного базилика.

Большую часть начинки всыпаем в тесто, перемешиваем и выливаем в смазанную растительным маслом форму. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко оставляет примерно по 20 г нарезанной колбасы, сыра, помидоров и немного зелени и равномерно выкладывает их сверху.

Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов в течение 60 минут.

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