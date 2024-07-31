Вместо обычной яичницы обязательно попробуйте приготовить шакшуку – это очень просто, невероятно вкусно и полезно, и это идеальное блюдо для завтрака.

Кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram поделилась с украинцами рецептом своего любимого летнего завтрака – легкой и вкусной шакшуки.

"Самый вкусный завтрак летом, когда есть свет – это шакшука, или другими словами яичница с овощами", – отметила кулинар.

Для приготовления шакшуки нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

перец болгарский – 1 шт.

помидоры – 2-4 шт. среднего размера

лук – 1 шт.

масло оливковое – 2 ст.л.

чеснок – 2-3 зуб.

специи (соль, перец, паприка, орегано)

зелень (укроп или петрушка)

Лук и сладкий перец нарезаем кубиками. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем сначала лук. Далее добавляем нарезанный перец и чеснок, натертый на мелкой терке. Жарим овощи примерно 7-10 минут, чтобы они стали мягкими, добавляем соль и специи.

Тем временем помидоры натираем на мелкой терке. Кожицу выбрасываем, а свежевыжатый томатный сок добавляем к луку и перцу в сковороду, добавляем соль и перец по вкусу.

Делаем среди овощей три небольшие выемки, выбиваем туда яйца, немного их подсаливаем. По желанию добавляем мелко нарезанную петрушку или укроп.

Тушим яичницу до готовности примерно 5-7 минут. Белок должен быть полностью готовым, а желток оставаться жидким. Подаем шакшуку с поджаренным хлебом.

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