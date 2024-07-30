В этот раз на своей странице в Instagram украинская шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить невероятно вкусный грузинский салат ацецили.
"Просто отличный!", – советует шеф-повар.
Для приготовления салата ацецили нам понадобятся следующие ингредиенты:
- курица (филе или филе бедра) – 300 г
- баклажан - 300 г
- перец болгарский красный – 300 г
- лук красный – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- кинза – 1 маленький пучок
- гранатовый соус наршараб (или крем бальзамик) – 2 ст.л.
- хмели-сунели – 0,5 ст.л.
- орешки грецкие (жареные)
Куриное мясо либо отвариваем, либо обжариваем – как больше нравится.
"Я брала еще копченую 50 на 50", – отметила шеф-повар.
Баклажан и сладкий перец нужно запечь: делаем на овощах проколы вилкой, немного поливаем их растительным маслом и отправляем в разогретую духовку до мягкости. Запеченные овощи чистим и нарезаем тонкой соломкой. Так же нарезаем курицу.
Лук нарезаем тоненькими перьями. По желанию его можно немного замариновать, добавив яблочный уксус и щепотку сахара, но это не обязательно.
В миске смешиваем баклажан, перец, курицу, лук, мелко нарезанную кинзу, добавляем натертый чеснок, хмели-сунели, заправляем соусом наршараб и хорошо перемешиваем. Посыпаем салат жареными грецкими орехами – и готово.
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