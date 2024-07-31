В этот раз у себя Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как приготовить куриные котлеты с сыром в томатном соусе.
Для приготовления котлет звезда "Мастер Шеф" берет:
- фарш куриный – 700 г
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари – 3 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
- сушеный чеснок – 1-2 ч.л.
- паприка – 1 ст.
- сыр моцарелла – 150 г
Для соуса нам понадобится:
- лук репчатый – 1 шт.
- мука – 1 ст.л.
- томатное пюре – 400 мл
- вода – 350 мл
- соль, перец, сахар, сушеная петрушка, свежий базилик – по вкусу
В куриный фарш "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет яйцо, панировочные сухари, соль, перец, сушеный чеснок и паприку, перемешивает до однородности и оставляет отдохнуть на 20 минут.
После этого формируем котлеты, как на видео, вкладывая внутрь каждой кусочек сыра моцарелла. Обжариваем котлеты на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости с обеих сторон. Обжаренные котлеты убираем из сковороды.
Чтобы приготовить томатный соус к котлетам, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает лук кубиками и обжаривает его примерно 5 минут. Затем добавляем муку и жарим, помешивая, еще минуту.
Вливаем в сковороду томатное пюре, добавляем воду, петрушку, базилик, доводим до вкуса солью, перцем, сахаром и перемешиваем. Выкладываем в соус котлеты и тушим их на маленьком огне примерно 15 минут.
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