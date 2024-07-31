Суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась простым рецептом, по которому обычные куриные котлеты получаются еще вкуснее и сочнее.

В этот раз у себя Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как приготовить куриные котлеты с сыром в томатном соусе.

Для приготовления котлет звезда "Мастер Шеф" берет:

фарш куриный – 700 г

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари – 3 ст.л.

соль и перец – по вкусу

сушеный чеснок – 1-2 ч.л.

паприка – 1 ст.

сыр моцарелла – 150 г

Для соуса нам понадобится:

лук репчатый – 1 шт.

мука – 1 ст.л.

томатное пюре – 400 мл

вода – 350 мл

соль, перец, сахар, сушеная петрушка, свежий базилик – по вкусу

В куриный фарш "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет яйцо, панировочные сухари, соль, перец, сушеный чеснок и паприку, перемешивает до однородности и оставляет отдохнуть на 20 минут.

После этого формируем котлеты, как на видео, вкладывая внутрь каждой кусочек сыра моцарелла. Обжариваем котлеты на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистости с обеих сторон. Обжаренные котлеты убираем из сковороды.

Чтобы приготовить томатный соус к котлетам, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает лук кубиками и обжаривает его примерно 5 минут. Затем добавляем муку и жарим, помешивая, еще минуту.

Вливаем в сковороду томатное пюре, добавляем воду, петрушку, базилик, доводим до вкуса солью, перцем, сахаром и перемешиваем. Выкладываем в соус котлеты и тушим их на маленьком огне примерно 15 минут.

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