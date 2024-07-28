В помещениях жилых домов и на придомовой территории с 22:00 вечера до 8:00 утра действующее законодательство запрещает балаган под окнами.

За нарушение требований законодательства о защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах украинцы могут быть оштрафованы.

В помещениях жилых домов и на придомовой территории с 22:00 вечера до 8:00 утра действующее законодательство запрещает:

Громкое пение и другие громкие звуки.

Использование звуковоспроизводящей аппаратуры и других источников

бытового шума.

Выпуск пиротехнических средств, запуск салютов или фейерверков.

За нарушение этого правила, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), предусмотрена административная ответственность в следующих формах:

предупреждение;

штраф в размере от 85 до 255 гривен (от 5 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) для обычных граждан;

штраф в размере от 255 до 510 гривен (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) для должностных лиц и граждан, которые являются субъектами хозяйственной деятельности.

Если правонарушение будет совершено повторно в течение года после того, как лицо уже наказали административным взысканием за такое же нарушение, размеры штрафов будут следующими:

от 255 до 510 гривен (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) для обычных граждан;

от 850 до 2550 гривен (от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) для должностных лиц и граждан, которые являются субъектами хозяйственной деятельности.

В обоих случаях повторного нарушения предусмотрена конфискация звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств и других предметов, использовавшихся для нарушения тишины.

Источник: РБК-Украина.

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