За нарушение требований законодательства о защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах украинцы могут быть оштрафованы.
В помещениях жилых домов и на придомовой территории с 22:00 вечера до 8:00 утра действующее законодательство запрещает:
- Громкое пение и другие громкие звуки.
- Использование звуковоспроизводящей аппаратуры и других источников
- бытового шума.
- Выпуск пиротехнических средств, запуск салютов или фейерверков.
За нарушение этого правила, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), предусмотрена административная ответственность в следующих формах:
- предупреждение;
- штраф в размере от 85 до 255 гривен (от 5 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) для обычных граждан;
- штраф в размере от 255 до 510 гривен (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) для должностных лиц и граждан, которые являются субъектами хозяйственной деятельности.
Если правонарушение будет совершено повторно в течение года после того, как лицо уже наказали административным взысканием за такое же нарушение, размеры штрафов будут следующими:
- от 255 до 510 гривен (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) для обычных граждан;
- от 850 до 2550 гривен (от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) для должностных лиц и граждан, которые являются субъектами хозяйственной деятельности.
В обоих случаях повторного нарушения предусмотрена конфискация звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств и других предметов, использовавшихся для нарушения тишины.
Источник: РБК-Украина.
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