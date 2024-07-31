Кабачок – это универсальный продукт, который можно есть сырым, жарить, варить, запекать, фаршировать и даже готовить из него невероятно вкусные десерты.

На этот раз у себя в Instagram кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить мраморные кабачковые кексы.

"Никто не догадается, что там есть кабачок, но он сделает эту выпечку просто нереальной пышной, нежной и сочной. Они просто бесподобны! Обязательно попробуйте!", – советует кулинар.

Для приготовления сладких кабачковых кексов нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 150-170 г

ванильный сахар – 1 пакетик

сметана - 180 г

растительное масло без запаха – 90 г

кабачок – 1 шт. (примерно 300 г)

мука – 320 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

сода – 0,5 ч. л.

орехи – 50 г

какао-порошок – 2 ст.л.

соль - щепотка

Кабачок натираем на мелкой терке, добавляем щепотку соли и пока отставляем, чтобы он пустил сок.

Тем временем взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром в пышную массу. Добавляем сметану, растительное масло и снова взбиваем.

Кабачок хорошо отжимаем от лишней влаги и добавляем к яично-сметанной массе, перемешиваем. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и содой и перемешиваем все до однородной консистенции.

Чтобы сделать мраморные кексы, тесто кулинар делит пополам: в одну часть добавляет измельченные орехи, а в другую – какао-порошок.

В формочки для кексов с помощью чайной ложки выкладываем поочередно шоколадное тесто и белое с орешками, как на видео. Заполняем формы на 2/3 высоты.

Выпекаем кабачковые кексы в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-28 минут.

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