Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам рецепт очень простой в приготовлении и вкусной мясной закуски.

На своей странице в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как в домашних условиях приготовить вкуснейшие колбаски кабаносы.

Кабаносы – популярная польская закуска, разновидность охотничьих колбасок, они очень тоненькие и обычно их делают из свинины. Но "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить диетические кабаносы из куриного филе вообще без добавления жира.

Готовятся кабаносы очень просто, а в результате получаем идеальную закуску, малокалорийную, богатую белком и супервкусную.

Для приготовления куриных кабаносов "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

филе куриное – 600 г

чеснок сухой – 0,5 ч.л.

паприка сладкая – 0,5 ч.л.

сухой перец чили – 0,5 ч.л.

соль и перец черный молотый – по вкусу

Куриное филе "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на произвольные куски и перекручивает с помощью мясорубки. К мясу добавляем чеснок, паприку, чили, соль, перец и хорошо перемешиваем.

Чтобы сформировать колбаски, можно использовать кондитерский мешок или, как "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, просто использовать пакет со срезанным уголком. Фарш перекладываем в пакет и на противень, застеленный пергаментом, выжимаем тоненькие колбаски.

Отправляем колбаски в разогретую до 60-70 градусов духовку сушиться в течение примерно 3-4 часов – и наши кабаносы готовы.

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