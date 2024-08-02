На этот раз судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво показал, как приготовить корейские булочки бао с пикантной мясной начинкой.

Чтобы приготовить тесто для булочек бао, нам понадобится:

молоко (теплое) - 100 г

вода (теплая) - 100 г

сахар – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

сухие дрожжи – 1 ст.л.

мука – 400-450 г

растительное масло для смазки

Для начинки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял следующие ингредиенты:

мясо (говядина) - 300 г

лук синий – 0,5 шт.

сладкий перец - 100 г

соевый соус – 3 ст.л.

томатная паста — 1 ст.л.

кунжут – 10 г

петрушка - по вкусу

Смешиваем молоко, воду, сахар, соль, дрожжи, муку и замешиваем тесто. На дно миски "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво наливает немного растительного масла, выкладывает туда тесто, сверху также смазывает его маслом, накрывает пленкой и отправляет в холодильник, чтобы оно немного подошло.

После этого раскатываем тесто и вырезаем из него круги. Каждый круг немного смазываем растительным маслом, складываем пополам и посередине кладем кусочек пергамента, чтобы тесто не слиплось.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит булочки бао на пару примерно 15-20 минут до готовности теста.

Тем временем готовим начинку. Говядину нарезаем небольшими полосками, лук – перьями, перец – соломкой. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжариваем говядину. Далее добавляем перец, лук и жарим еще несколько минут.

После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет к мясу с овощами томатную пасту, соевый соус, семена кунжута и доводит начинку до готовности.

В булочки выкладываем мясную начинку, добавляем свежие листочки петрушки и подаем. Вкуснее всего есть булочки бао сразу, пока они еще горячие.

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