Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 30 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 30 июля уже здесь.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 30 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Кубков

Вы искали везде и всюду любую возможность, которая заставила бы вас почувствовать, что вы сорвали джекпот.

Вам вот-вот повезет, и вы получите шанс всей жизни. Овен, поначалу это может быть не идеально для вас, но вам все равно стоит попробовать. Дайте время.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Четверка Жезлов

Все встает на свои места. У тебя есть удивительные таланты и дары, Телец, и теперь кто-то это заметит.

Не торопитесь говорить, что то, что вы делаете, не работает. Сначала нужно было заложить основу, а затем все постепенно начало бы набирать обороты.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Отшельник

Вам не понравится это слышать, но иногда вам нужно провести некоторое время в одиночестве. Вы общительная бабочка, которая расцветает в компании, но сегодня выделите немного времени, чтобы просто подумать.

Вам нужно сделать это приоритетом своей жизни, Близнецы, чтобы сосредоточиться на собственных проблемах, целях и мечтах. Сделайте неудобную работу, сидя со своими мыслями. Им есть что сказать.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Сила

Когда вы чувствуете, что больше не можете отдавать свое время, энергию или ресурсы, вот тогда вам нужно сказать «нет».

Это не слабость, а сила. Когда вы можете признать, что достигли своего предела и находитесь на грани выгорания, вот тогда вам нужно поставить на первое место основные вещи, и ваше здоровье также должно оставаться в этом списке.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Вы пытаетесь сбалансировать дела между домом и работой. Происходит много нового, и порой это может сбивать с толку.

Но если вы будете держать свой взгляд и фокусироваться на чем-то прямо и по центру, это поможет вам понять, когда одна часть вашего мира требует больше внимания, чем другая.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Паж Кубков

Кто-то думает и чувствует то, в чем у него пока нет смелости признаться.

Вы можете услышать через свою социальную сеть, кто именно чувствует себя определенным образом из-за чего-то, что вы сказали. Проясните ситуацию, когда можете.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Влюбленные

Когда вы больше всего заботитесь об одном человеке, с которым общаетесь, чем о других, тогда вы понимаете, что нашли того самого, с кем можно сделать «официальные» отношения.

Вы пытаетесь разобраться в своей личной жизни, и для вас очень важно отстраниться от шума, окружающего ваши отношения.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Маг

Ты такой талантливый, так что все, что тебе сейчас нужно, это предельная сосредоточенность. Зонирование позволит тебе увидеть то, что ты упускаешь, когда остаешься вдали.

Оставайтесь на линии, чтобы услышать то, что вам нужно услышать по работе или по любым другим вопросам, которые вас волнуют.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Мир

Задержка может означать, что в ближайшем будущем произойдут изменения.

Часто все затихает как раз перед тем, как в вашей жизни произойдет что-то важное, что изменит ее в новом направлении.

Будьте готовы к тому, что в это затишье, когда вам кажется, что вокруг вас ничего не происходит, в конечном итоге вы будете очень заняты.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Разве не странно, как вы думаете, что знаете кого-то, а затем вы внезапно оказываетесь в ситуации, когда чувствуете, что вообще не знаете человека.

Разгорается много драмы, и вы окажетесь в ее центре. Сейчас самое время выбраться из ситуации или сделать выбор, что вы держитесь до самого конца.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Умеренность

Иногда приходится проявлять терпение, но ожидание может заставить вас думать гораздо больше, чем вам хотелось бы.

Постарайтесь не волноваться. Когда ваша голова касается подушки и мысли или идеи начинают маячить, помните, что у вас нет никакой власти над другими людьми, кроме той, что вам дана.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Пентаклей

Держите голову высоко. Дела идут в гору, и вы так усердно трудились, чтобы довести их до этого места.

Тебе нечего стыдиться. Ты проделал долгий путь от собственного детства. Теперь им предстоит проложить путь в будущее.

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