За использование нецензурной лексики в общественных местах в Украине могут быть привлечены к административной ответственности. Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Эксперт отметил, что за употребление нецензурной лексики в общественных местах ответственность предусмотрена статьей 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Эта норма охватывает такие действия как мелкое хулиганство, включая нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное выражение в адрес граждан и другие подобные нарушения, которые могут нарушать общественный порядок и покой граждан.
За такие действия предусмотрена административная ответственность в виде:
- штрафа от 3 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 51 до 119 гривен;
- общественных работ сроком от 40 до 60 часов;
- исправительных работ на срок от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка;
- административного ареста сроком до 15 суток.
"Случаи привлечения к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства (в частности, за нецензурную брань в общественных местах) встречаются довольно часто", - объяснил юрист.
Уклонением лица от отбывания административного взыскания в форме общественно полезных работ, согласно статье 183-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, считается:
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Неявка нарушителя к месту выполнения общественно полезных работ (предприятия, учреждения, организации) в течение двух дней с даты, определенной в направлении уполномоченным должностным лицом центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, без уважительных причин.
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Невыполнение лицом общественно полезных работ или отказ от такого выполнения более двух раз в течение месяца, без уважительных причин, определенных предприятием, учреждением или организацией.
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Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсичного опьянения.
Источник: РБК.
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