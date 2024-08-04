На своей странице в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым и быстрым рецептом овощных наггетсов из цуккини или кабачка.
Это легкая, оригинальная, доступная и очент вкусная закуска, которая заменит обычные мясные наггетсы. Наггетсы из цуккини получаются хрустящими снаружи, но нежными и мягкими внутри.
Для приготовления овощных наггетсов "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- цуккини или кабачок – 1 шт.
- мука – 200 г
- соль – 1 ч.л.
- сушеный орегано – 1 ч. л.
- вода - 300 г
- сухари панировочные - 50 г
- растительное масло для жарки
Цуккини "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает кольцами толщиной примерно 1 см и из каждого кольца вырезает сердцевинку с семенами – она нам не понадобится.
Для кляра в миске смешиваем до однородности муку, воду, соль и орегано. По желанию можно добавлять любимые специи. На отдельную тарелку насыпаем панировочные сухари.
"Бублики" из цуккини сначала погружаем в кляр, чтобы он их полностью покрыл, затем обваливаем в панировочных сухарях и жарим в достаточном количестве растительного масла, очень хорошо разогретого. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует примерно 1 л растительного масла, но можно и меньше.
Подавать наггетсы из цуккини "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует со сметанным соусом или любым другим по желанию.
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