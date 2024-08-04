Эктор Хименес-Браво, который является неизменным судьей проекта "Мастер Шеф", показал, как приготовить вкусные и хрустящие наггетсы без использования мяса.

На своей странице в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым и быстрым рецептом овощных наггетсов из цуккини или кабачка.

Это легкая, оригинальная, доступная и очент вкусная закуска, которая заменит обычные мясные наггетсы. Наггетсы из цуккини получаются хрустящими снаружи, но нежными и мягкими внутри.

Для приготовления овощных наггетсов "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

цуккини или кабачок – 1 шт.

мука – 200 г

соль – 1 ч.л.

сушеный орегано – 1 ч. л.

вода - 300 г

сухари панировочные - 50 г

растительное масло для жарки

Цуккини "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает кольцами толщиной примерно 1 см и из каждого кольца вырезает сердцевинку с семенами – она нам не понадобится.

Для кляра в миске смешиваем до однородности муку, воду, соль и орегано. По желанию можно добавлять любимые специи. На отдельную тарелку насыпаем панировочные сухари.

"Бублики" из цуккини сначала погружаем в кляр, чтобы он их полностью покрыл, затем обваливаем в панировочных сухарях и жарим в достаточном количестве растительного масла, очень хорошо разогретого. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует примерно 1 л растительного масла, но можно и меньше.

Подавать наггетсы из цуккини "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует со сметанным соусом или любым другим по желанию.

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