Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась секретами приготовления курицы, чтобы она всегда оставалась сочной.

На своей странице в Instagram финалистка проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как в домашних условиях приготовить сочную и ароматную курочку.

Правильно приготовить курицу очень просто, если знать несколько секретов. По этому рецепту из доступных ингредиентов мясо всегда получается максимально сочным и вкусным.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

курица – тушка (примерно 1,5 кг)

сливочное масло – 100 г

чеснок – 3-4 зуб.

соль и перец – по вкусу

Также для маринада нам понадобится:

растительное масло – 2 ст.л.

кетчуп – 100 г

соевый соус – 30 г

уксус (винный или яблочный) – 30 г

сахар – 1 ст.л.

мед – 2 ст.л.

Чтобы мясо было сочным, сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко замачивает курицу в холодной подсоленной воде на несколько часов. После этого разрезаем тушку вдоль позвоночника и выворачиваем ножки, как на видео.

Сливочное масло комнатной температуры смешиваем с выжатым чесноком, солью, перцем, смазываем этой смесью курицу со всех сторон и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Тем временем "Мастер Шеф" Ольга Рябенко готовит маринад. Для этого смешиваем растительное масло, кетчуп, соевый соус, уксус, сахар и мед. Смазываем маринадом курицу и снова отправляем ее в духовку до образования аппетитной золотистой корочки.

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