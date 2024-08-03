На своей странице в Instagram финалистка проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как в домашних условиях приготовить сочную и ароматную курочку.
Правильно приготовить курицу очень просто, если знать несколько секретов. По этому рецепту из доступных ингредиентов мясо всегда получается максимально сочным и вкусным.
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- курица – тушка (примерно 1,5 кг)
- сливочное масло – 100 г
- чеснок – 3-4 зуб.
- соль и перец – по вкусу
Также для маринада нам понадобится:
- растительное масло – 2 ст.л.
- кетчуп – 100 г
- соевый соус – 30 г
- уксус (винный или яблочный) – 30 г
- сахар – 1 ст.л.
- мед – 2 ст.л.
Чтобы мясо было сочным, сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко замачивает курицу в холодной подсоленной воде на несколько часов. После этого разрезаем тушку вдоль позвоночника и выворачиваем ножки, как на видео.
Сливочное масло комнатной температуры смешиваем с выжатым чесноком, солью, перцем, смазываем этой смесью курицу со всех сторон и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Тем временем "Мастер Шеф" Ольга Рябенко готовит маринад. Для этого смешиваем растительное масло, кетчуп, соевый соус, уксус, сахар и мед. Смазываем маринадом курицу и снова отправляем ее в духовку до образования аппетитной золотистой корочки.
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