Украинское законодательство разрешает проведение ремонтных работ в квартирах, сопровождающихся шумом, но только в определенные дни и часы. В противном случае соседи могут подать жалобу на нарушение "режима тишины". Юрист Игорь Тетеря рассказал, в каких случаях могут назначить штраф за "шумный" ремонт и сколько придется заплатить.
Согласно юридическим выводам, законодательство четко устанавливает, что на защищенных объектах, включая квартиры, запрещено проводить ремонтные работы, сопровождающиеся шумом:
- в рабочие дни с 21:00 до 8:00 часов утра,
- в праздничные дни круглосуточно,
- в нерабочие дни круглосуточно.
Эксперт подчеркнул необходимость полного соблюдения этих требований, чтобы:
- избежать жалоб и претензий от соседей,
- избежать возможности вызова полиции соседями,
- избежать риска получения штрафа в качестве наказания.
Согласно информации Тетери, перед началом любых ремонтных работ, даже в разрешенные дни и часы, рекомендуется сообщить об этом соседям.
"Желательно в письменном виде - подготовить заранее текст расписки (о том, что соседи сообщены, что вы будете делать ремонт в разрешенные дни и часы определенного периода) и попросить соседей подписать такие расписки", - пояснил он.
В случаях, когда ремонт необходимо проводить в запрещенные дни, такие как праздничные и нерабочие, следует получить согласие от всех соседей близлежащих квартир.
Рядовым гражданам может грозить штраф в размерах от 85 до 255 гривен или от 255 до 510 гривен с конфискацией "предметов нарушения тишины" в случае повторного нарушения в течение года.
В то же время должностным лицам или гражданам, занимающимся предпринимательской деятельностью, грозят более высокие штрафы: от 255 до 510 гривен за первое нарушение или от 850 до 2550 гривен с конфискацией "предметов нарушения тишины" в случае повторного нарушения в течение года.
Источник: РБК.
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