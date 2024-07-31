Ежедневный гороскоп на 31 июля для всех знаков Зодиака, нам следует искать то, что кажется хорошим, чтобы найти выход.

Овен

21 марта – 19 апреля

Организация, к которой вы принадлежите, может иметь для вас сегодняшнюю задачу, но ваше сердце может не быть к ней. Если вы не можете решить, что делать, изучение того, кому нужны деньги и почему, может помочь прояснить ситуацию. Вы можете стать отличным сборщиком средств от имени своей организации, если увидите в ней потребность. Тем не менее, хотя благотворительность важна, не забывайте обезопасить свои собственные финансы, прежде чем пытаться собирать деньги на другие цели. Ваши коллеги должны понимать ваши приоритеты.

Телец

20 апреля-20 мая

Совместное бремя домашних дел и давление на работе может спровоцировать осознание того, что вы не хотите иметь дело ни с чем из этого прямо сейчас. Попробуйте взглянуть на требования к вашему времени более критически, чтобы понять, действительно ли они так уж срочные. Может оказаться, что у вас достаточно времени, чтобы сделать перерыв и заняться тем, что вам действительно нравится! Когда вы вернетесь к своим обязанностям, вы сможете справиться даже с самыми сложными задачами со свежим умом.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Разговор с другими людьми о вашем взгляде на жизнь может помочь вам уточнить его детали сегодня. Хотя ваш общий взгляд может адекватно содержать большую часть опыта, который вы получили за это время, вы можете быть удивлены каким-то осознанием или воспоминанием, которого вы не ожидали. К счастью, не все сюрпризы плохи, и вы можете в итоге обнаружить, что в мире можно найти больше безопасности и защиты, чем вы думали. Пересмотр ваших идей для учета этого может быть приятным!

Рак

21 июня-22 июля

Возможно, у вас все хорошо в финансовом плане, но недостатком может стать то, что теперь кто-то другой захочет урезать. Если вы получили запрос, в котором не уверены, не бойтесь попросить совета у более информированного человека в вашей сети. Независимо от того, окажется ли первоначальная провокация лучше или хуже, чем кажется, начало разговора с кем-то, кому вы доверяете, о денежных вопросах может предупредить вас о чем-то еще, что вам важно знать.

Лев

23 июля – 22 августа

Близкие отношения могут быть для вас сейчас разочаровывающими, так как кажется, что вы ничего не можете сделать правильно. Как ни странно, те, с кем вы взаимодействуете в своей карьере, могут иметь совершенно другое мнение о вас в данный момент, так как каким-то образом вы можете успешно самоутверждаться там. Выяснение того, чье мнение о вас объективно верно, может не стоить усилий, но, по крайней мере, вы сможете превратить позитивное внимание, которое вы сейчас получаете на работе, в финансовое преимущество.

Дева

23 августа – 22 сентября

Любое тайное разочарование, которое назревало из-за тяжести ваших обязанностей, может наконец вырваться наружу в спонтанном решении бросить все это и отправиться в спонтанное приключение. Хотя у вас может возникнуть соблазн найти кого-то другого, на кого можно свалить вину за ваш уход с работы, вы можете получить больше удовольствия, приняв, что время от времени вам нужен выходной. Венера благословляет ваш знак, и вы готовы чувствовать себя хорошо, так что просто примите удовольствие от этого дня.

Весы

23 сентября – 22 октября

Друзья могут пытаться завести с вами разговор, но вам может быть не очень нравится эта идея. Хотя это совершенно нормально, вам, вероятно, будет лучше честно сказать им о своей потребности в отдыхе, чем позволить им беспокоиться, что они сделали что-то, что обидело вас. Как только вы возьмете на себя обязательство провести некоторое время в одиночестве, вы сможете достичь удивительных прозрений о тяжелых темах, которые тяготили вас. Как Весы, вы знаете, как важно общаться с другими, но сейчас самое время укрепить свои отношения с самим собой.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Основополагающие части вашей жизни могут, кажется, взорваться одновременно: дом, работа и близкие отношения! Вы можете чувствовать себя брошенным, неспособным найти свое место, поскольку основные игроки тянут вас в разные стороны. Связь с более широкой социальной сетью может дать вам немного покоя, отстранившись от непосредственной драмы. Если вы хотите открыться, эти люди, которые еще не так глубоко в этом, также могут дать вам полезный взгляд на ваши проблемы.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Обучение может быть захватывающим для вас сейчас, но вы, возможно, еще не готовы обсуждать с людьми информацию, которую вы получаете. Вы можете чувствовать, что разочаровываете других, которые хотят немедленных ответов, но вам может быть легче практиковать новый навык физически, чем устно объяснять, что вы делаете, даже себе. Доверьтесь растущему интеллекту вашего тела! Слова придут, когда вы будете готовы к ним, не раньше.

Козерог

22 декабря – 19 января

Кто-то может подталкивать вас рискнуть общими деньгами или имуществом, но вы можете чувствовать себя более осторожно — особенно, если возможность может появиться из ниоткуда. Вам не нужно принимать решение немедленно, даже если вы чувствуете давление, но вам может быть полезно прочитать о том, что предлагает другой человек. Вы всегда можете сказать «нет», но предварительное исследование позволит вам принять обоснованное решение. Кроме того, вы можете узнать что-то новое по ходу дела!

Водолей

20 января – 18 февраля

Вы можете чувствовать себя непонятым в близких отношениях, и проблема может заключаться в попытке втиснуть себя в шаблонный стиль отношений, который вам не подходит. Выход за рамки нормы может быть трудным, но вы можете неоднократно наталкиваться на метафорическую стену, пока не сможете сформулировать, что вам на самом деле нужно в интимной жизни или в домашней жизни. Даже если не все могут удовлетворить ваши потребности, понимание этого лучше подготовит вас к поиску тех, кто может.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Удивительные разговоры могут укрепить или построить отношения для вас сегодня. Хотя вы, возможно, планировали добиться некоторого прогресса в своем списке дел, на вашем пути могут возникнуть раздражающие препятствия. Постарайтесь не привязываться к определенному результату и вместо этого принимайте события дня такими, какие они есть, — особенно если они не такие, как вы ожидали. У вас могут быть некоторые взаимодействия, которые вам нужны, даже если вы можете не знать этого заранее.

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