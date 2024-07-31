Недавно Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект о повышении налогов на сумму 140 миллиардов гривен.

В Министерстве финансов высказались о необходимости повышения налогов и пересмотра военного сбора в Украине. Эти изменения коснутся определенных категорий украинских граждан. Такие детали уточнил глава Минфина Сергей Марченко.

Недавно Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о повышении налогов на сумму 140 миллиардов гривен, включающий новый уровень военного сбора, акцизов и других налоговых мер.

Ожидается, что ставка военного сбора по заработной плате наемных работников вырастет несколько раз - с 1,5% до 5%. Кроме того, военный сбор будет введен для юридических лиц (плательщиков налога на прибыль и "упрощенцев") по ставке 1% от дохода от любой деятельности.

По словам министра, повышение ставки военного сбора по зарплатам украинцев и расширение его на юридических лиц и отдельные операции физических лиц (от 5% до 30%) является справедливым шагом во время войны. Это решение будет способствовать дальнейшему финансированию сил обороны.

Министр пояснил, что сейчас наблюдается ситуация, когда преимущественно государственный сектор выплачивает "белые" заработные платы, с которых удерживаются официальные налоги. В то же время часть активных граждан избегает уплаты Налога на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора и Единого социального взноса (ЕСВ), используя оптимизацию с помощью минимальных зарплат или регистрации в качестве ФЛП.

"У нас из официально устроенных 70% — это государственный сектор, где нельзя скрыть свою заработную плату, но от всех работающих в стране доля госсектора не значительна. Именно поэтому расширение налогооблагаемой базы военным сбором — правильный шаг, чтобы каждый гражданин Украины, который работает, имел возможность внести свой вклад в поддержку Вооруженных сил", — считает Марченко.

В вопросе военного сбора правительство привязывается к доходам украинцев, часть из которых будут платить в виде налогов.

Источник: РБК.

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