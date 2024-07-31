Следующие знаки пережили множество испытаний в прошлом году из-за вхождения Сатурна в знак Рыб, которое показало им, как быть более ответственными за свои действия и более структурированными и методичными при выполнении обязанностей.

Однако изменчивая энергия, пронизывающая жизнь этих знаков Зодиака, усилится в августе, поскольку эти знаки получат сложные аспекты от планет своей модальности.

В августе эти три знака зодиака столкнутся с самыми большими испытаниями и преодолеют их.

1. Близнецы

Сатурн у руля вашей карты — рецепт разочарования . Но с Марсом и Юпитером в вашем знаке это может оказаться интересным периодом. Сатурн уже проинструктировал вас о том, чего ожидать, и теперь это будет мощным испытанием, чтобы увидеть, как вы можете применить эти уроки за последний год.

У вас есть видение того, куда вы хотите пойти, но все может стать туманным, когда Марс и Юпитер получают квадрат от Сатурна. Способом борьбы с этим будет изменение ваших планов и изучение того, как адаптироваться к этому.

Как изменчивый знак, эта концепция будет для вас легкой, но применение может быть сложным. Вы легко адаптируетесь к потоку окружающей среды, но скорость, с которой Сатурн хочет, чтобы вы двигались, может противоречить вашим интересам .

2. Стрелец

Отношения сейчас будут разочаровывать, поскольку вы изо всех сил пытаетесь понять друзей и романтических партнеров, поскольку Сатурн образует квадрат с Марсом и Юпитером в вашем доме партнерств. Поскольку Тау-квадрат продвигает изменчивые размещения вперед, вы можете увидеть, что хотите больше спорить.

Вот где вам нужно сделать несколько шагов назад и плыть по течению. Сатурн заставит вас больше сосредоточиться на том, как вы можете быть учителем для других, и чтобы достичь этого, вам придется сейчас больше быть посредником, поскольку Юпитер в Близнецах дает вам план урока.

Вспомните, как Сатурн снабжал вас инструментами, необходимыми для расширения и становления в большей степени учителем, которым вы должны были быть, когда он был в вашем знаке.

3. Рыбы

У вас есть преимущество и вы можете удерживать власть, потому что вы уже восприимчивы к урокам от Сатурна, и теперь вы брошены в еще одно испытание. Цель сейчас для вас — поддерживать свой темп, не отставать и овладевать тем, что вы знаете. Возможности, представленные в этот период, могут позволить вам подняться еще выше и получить немного оптимизма.

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