В этот раз суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко у себя в Instagram поделилась рецептом не обычных оладий, а яблочных дерунов.
"Предлагаю вам приготовить для многих очень необычное блюдо", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.⠀
Для приготовления яблочных дерунов "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- яблоки – 4 шт. среднего размера
- лимонный сок – 1 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- крупа манная – 2 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- сахар – 20 г
- корица – 0,5 ч.л.
- соль – щепотка
- растительное масло для жарки
Яблоки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко чистит от кожуры, удаляет сердцевину и натирает на крупной терке. Чтобы яблоки не темнели, поливаем их лимонным соком и перемешиваем.
Далее к тертым яблокам добавляем яйцо, манную крупу, муку, сахар, корицу и щепотку соли, перемешиваем все до однородности.
Жарим яблочные драники на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне до золотистости с обеих сторон, выкладывая тесто на сковороду с помощью ложки.
Подаем яблочные драники вместе со сметаной.⠀
"Мастер Шеф" Ольга Рябенко подчеркнула, что этот рецепт, как и в случае с картофельными дерунами, очень доступный, ведь яблоки – это продукт, который можно найти в течение всего года, поэтому такие деруны можно приготовить в любой момент.
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