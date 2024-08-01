Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 1 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 1 августа, нас ждет мощный день, и все складывается хорошо для каждого знака зодиака.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 1 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Башня

С вами произойдет что-то неожиданное, и у вас возникнет ощущение, будто в ваш день вставили палку для разворота.

Не расстраивайтесь только потому, что что-то пошло не так, как вы планировали. Вы можете быть очень находчивы и придумать, как вернуть свой график туда, где он вам нужен.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Смерть

Помните, что каждый раз, когда наступает конец, за углом обязательно следует и начало.

Это отличный сигнал, что вам нужно завершение в вашей жизни. Так что завершите все свободные концы в областях, которые, как вы знаете, подходят к завершению. И когда все закончится, не оглядывайтесь назад.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Повешенный

Вы намного опережаете события, и неудивительно, что вы не любите ждать.

В это время вы, возможно, задаетесь вопросом, когда же все остальные начнут догонять вас по уровню.

Они могут и не быть, и это нормально для людей быть там, где они есть. Пока вы получаете то, что хотите от своей жизни, но не за счет других.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Иерофант

Вы следуете правилам, но это может не сработать для всех остальных. Постарайтесь не быть привратником для других.

Помните, что единственный человек, за которого вы действительно можете нести ответственность — это вы сами.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Колесница

Вы можете повернуть назад или продолжить движение вперед и добраться туда, куда хотите.

Хотя может показаться, что будущее так далеко, и гораздо проще просто обналичить свои убытки, то, чего вы хотите, гораздо ближе, чем вы думаете.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Умеренность

Постарайтесь отвлечься от вещей, которые вы не можете контролировать. Заполните свой график, и если вам нужно выделить час на обдумывание, запишите это.

Затем, когда все сказано и сделано, назначьте себе встречу, чтобы немного развлечься. Возможно, день спа будет кстати.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Суд

Когда вы получаете карту Таро Суд, это означает, что вам нужно использовать свою голову и меньше — свое сердце. Просто не смотрите свысока на других за то, что они не оправдали ваших ожиданий.

Вы можете быть полезны за пределами своей рутины, если вы играете правильно. Сегодня делитесь своими идеями вместо критики, потому что тот, кому нужно услышать ваш вклад, может быть более открыт для ваших слов, чем вы думаете.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Верховная Жрица

Вы слишком много раз отдавали свою силу, и теперь, когда вы понимаете, что это не приносит вам пользы, пришло время вернуть ее обратно.

Не беспокойтесь о том, чтобы спрашивать разрешения. Вместо этого будьте собой. Люди начнут замечать, что вы уже не тот, кем были раньше.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Императрица

Вы можете видеть вещи более ясно оттуда, где вы находитесь, особенно свое будущее. Пришло время поставить новую цель, которая будет бросать вам вызов, вместо того, чтобы позволять себе быть комфортным там, где вы находитесь прямо сейчас. Стремитесь к большему, Стрелец. Вы достигнете этого.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Умеренность

Не волнуйтесь. Заставляйте вещи происходить, думая о конечном результате. Терпение окупится для вас.

Вам нужно тщательно спланировать. То, что вы делаете сейчас, поможет вам избежать пустой траты денег, времени и ресурсов. Вы можете это сделать, Козерог. Даже если вы устали, вы найдете в себе энергию.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Влюбленные

Любовь близко, но вы все еще не уверены. Вы можете согласиться на меньшее, чем хотите, или рискнуть. В любом случае вам нужно быть довольным собой, поэтому важно знать, с чем вы можете жить.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Отшельник

Как бы вам ни хотелось быть на улице, полезно вернуться в зону комфорта.

Проведите день, занимаясь комфортными делами дома, и сосредоточьтесь на том, чтобы вернуть себе чувство мира и спокойствия. Это нужно вашему духу, и ваше тело будет вам благодарно за столь необходимый отдых.

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