Информирование населения об этой возможности будет осуществляться местными военными администрациями, то есть органами местного самоуправления.

Жителям некоторых украинских областей разрешили бесплатно заготавливать дрова для бытовых нужд. Ранее это был предусмотрен штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Согласно сообщению прессслужбы Кабинета Министров, соответствующий указ был утвержден во время заседания правительства 30 июля. Решение касается жителей территорий, пострадавших от военных действий, а именно:

Днепропетровской области;

Кировоградской области;

Донецкой области;

Луганская область;

Запорожской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Одесской области;

в Харьковской области.

"Во время выездных заседаний правительство взяло на контроль решение проблемы заготовки древесины. Сегодня утвердили постановление, благодаря которому жители прифронтовых общин смогут бесплатно заготавливать дрова для домашних нужд без ущерба для наших лесов", - заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Жителям прифронтовых населенных пунктов разрешено собирать остаточную древесину, остающуюся после вырубки леса, для собственных бытовых нужд. Одним из условий такой заготовки является безопасное пребывание на соответствующих лесных участках.

Информирование населения об этой возможности будет осуществляться местными военными администрациями, то есть органами местного самоуправления. Разрешение на самовольную дровозаготовку будет действовать до конца периода военного положения и в течение следующих 6 месяцев.

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