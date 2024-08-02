Повышения налогов в Украине не избежать, поскольку до конца 2024 года в государственном бюджете не хватает 500 млрд гривен, в том числе и на зарплату военнослужащим ВСУ.

В Украине повысят налоги и сборы и введут новые налоги, в том числе военный сбор в 15% при первой регистрации автомобилей с 1 сентября 2024 года.

Согласно выводам директора дилерской сети Галины Шипуловой, если законопроект №11416 будет принят народными депутатами Верховной Рады, украинские покупатели новых автомобилей, особенно среднего класса, станут сталкиваться с дополнительными расходами при регистрации.

Сначала они платят от 30 000 до 80 000 гривен налогов и сборов, однако эта сумма может возрасти до 180-280 тысяч гривен. По словам Шипуловой, это значительно снизит спрос на новые автомобили среди украинцев, возможно, в три раза по сравнению с текущими показателями, ведь такую ​​сумму смогут оплатить только мажоры.

Законопроект №11416, разработанный Кабинетом Министров, нацелен на увеличение поступлений в государственный бюджет за счет новых налогов и сборов. Ожидается, что эти меры помогут уменьшить дефицит бюджета, по оценкам министра финансов Сергея Марченко, сейчас составляет 500 миллиардов гривен.

В законопроекте №11416 есть два важных предложения, которые непосредственно коснутся водителей и автомобильного рынка. Первая из них предусматривает введение военного сбора в размере 15% при первой регистрации как новых, так и б/у автомобилей (евроблях). Второе предложение касается введения авансового платежа налога на прибыль, связанного с емкостью резервуарного парка автозаправочных станций (АЗС).

Многие украинские дилеры считают, что из-за введения военного сбора в 15% при первой регистрации автомобилей продажи новых машин в Украине снизятся на 30-50%, поскольку мало кто захочет платить дополнительно 200 000 грн за регистрацию. Как следствие, снижение продаж новых автомобилей приведет к снижению налоговых поступлений от растаможки и продажи ТС.

Согласно ее выводам, если законопроект №11416 будет принят народными депутатами Верховной Рады, украинские покупатели новых автомобилей, особенно среднего класса, станут сталкиваться с дополнительными расходами при регистрации. Сначала они платят от 30 000 до 80 000 гривен налогов и сборов, однако эта сумма может возрасти до 180-280 тысяч гривен. По словам Шипуловой, это значительно снизит спрос на новые автомобили среди украинцев, возможно, в три раза по сравнению с текущими показателями.

Законопроект №11416, разработанный Кабинетом Министров, нацелен на увеличение поступлений в государственный бюджет за счет новых налогов и сборов. Ожидается, что эти меры помогут уменьшить дефицит бюджета, по оценкам министра финансов Сергея Марченко, сейчас составляет 500 миллиардов гривен.

В законопроекте №11416 есть два важных предложения, которые непосредственно коснутся водителей и автомобильного рынка. Первая из них предусматривает введение военного сбора в размере 15% при первой регистрации как новых, так и б/у автомобилей (евроблях). Второе предложение касается введения авансового платежа налога на прибыль, связанного с емкостью резервуарного парка автозаправочных станций (АЗС).

Многие украинские дилеры считают, что из-за введения военного сбора в 15% при первой регистрации автомобилей продажи новых машин в Украине снизятся на 30-50%, поскольку мало кто захочет платить дополнительно 200 000 грн за регистрацию. Как следствие, снижение продаж новых автомобилей приведет к снижению налоговых поступлений от растаможки и продажи ТС.

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