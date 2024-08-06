Блюдо получается супервкусным и сочным, а готовится очень просто, все в одной сковороде, поэтому не придется возиться с мытьем горы посуды.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить чахохбили из курицы – знаменитое грузинское блюдо, которое станет идеальным вариантом для обеда или ужина.

Для приготовления чахохбили понадобятся следующие ингредиенты:

курица (шеф-повар взяла бедрышки) – 6 шт.

спелые помидоры – 800-1000 г

перец красный сладкий – 3 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 4 зуб.

хмели-сунели – 0,5 ст.л.

перец острый – по желанию

аджика сухая – на кончике столовой ложки

кориандр - щепотка

соль и перец – по вкусу

кинза – для подачи

"Знаю, что перец мало кто добавляет, но он мне очень нравится в этом блюде", - отметила шеф-повар.

Куриные бедрышки обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала со стороны кожи до румяности, затем переворачиваем, добавляем нарезанный полукольцами лук и жарим вместе в течение 5 минут.

Пока курица жарится, чистим помидоры: делаем на них надрезы, обдаем кипятком и перекладываем в холодную воду, чтобы кожура легче слезала. Нарезаем помидоры произвольными кусочками, добавляем к курице, доливаем немного воды и тушим.

Перец чистим, нарезаем соломкой и добавляем в сковороду через 15 минут после помидоров, продолжает тушить. Еще через 5-7 минут добавляем выжатый чеснок, соль и специи – специй не жалейте. Тушим все вместе примерно 15 минут.

При необходимости, если томаты кислые, можно добавить немного сахара. При подаче посыпаем чахохбили свежей кинзой и базиликом по желанию.

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