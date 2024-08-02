В Украине начали процесс верификации адресов для систематизации адресной информации и создания единого достоверного источника адресных данных. Эта инициатива направлена на предоставление каждому населенному пункту, улице, зданию или сооружению уникального идентификатора и правильного названия. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.
Украинцам объяснили, что данные из адресного реестра имеют большое значение для взаимодействия между информационными системами. Эти данные помогают уменьшить количество ошибок и противодействовать мошенничеству по правам собственности на недвижимость.
"Органы местного самоуправления приступили к верификации адресов в Едином государственном реестре адресов (ЕГРА). ... ЕГРА также будет способствовать уменьшению возможности мошенничества относительно прав собственности на недвижимость", – говорится в сообщении.
По информации из Мининфраструктуры, процесс верификации включает в себя несколько этапов. Среди них:
- Проверка названий улиц.
- Добавление геометрии улиц.
- Внесение исторических и синонимических названий улиц.
- Добавление документов, подтверждающих существование адресов.
- Верификация номеров построек.
- Последующие планы включают верификацию помещений.
В настоящее время сформировано 24 команды "менторов", которые состоят из 71 специалиста из областных администраций, районных государственных администраций и общин. Также было подготовлено 1360 специалистов, получивших сертификат о готовности к работе и подтвердивших свои навыки.
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