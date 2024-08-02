Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 2 августа, пришло время услышать собственный голос.

Вашему вниманию предлагается гадание на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 2 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 2 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Башня

Жизнь и так достаточно тяжела, Овен, и тебе не нужно усложнять ее себе еще больше. В последнее время тебе пришлось многое пережить, и еще один вызов может заставить тебя почувствовать, что ты падаешь за край.

Неважно, сколько проблем ты можешь решить или справиться в любой момент, Овен, важно то, какой дух ты используешь, чтобы применить себя к ним, когда они возникают. Старайся сохранять позитивный настрой, когда можешь, а когда не можешь... возьми тайм-аут, пока не сделаешь это.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Влюбленные

Телец, жизнь предлагает тебе два пути, и вот ты стоишь в центре обоих. Один путь кажется тебе широко открытым, а другой, возможно, не так уж и широко.

Вы в тупике, и такие моменты имеют значение. Хотя вам может казаться, что вы не знаете, куда идти, в глубине души вы знаете. Слушайте свое сердце, когда оно подсказывает вам, в каком направлении идти. Следуйте туда, куда ведет ваша душа.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Отшельник

Близнецы, даже у вас бывают моменты, когда меньше значит больше в сфере разговора. Если можете, сделайте перерыв в социальных сетях и выключите телефон.

Есть так много вещей, которые требуют вашего внимания, но это не значит, что вам нужно тратить на это время. Сегодня инвестируйте в себя и отключитесь от шума.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Императрица

Рак, в мире, полном шума, самое главное, что нужно осознать, это то, что жизнь и любовь требуют спокойного размышления, чтобы понять, что подходит именно вам.

Вокруг полно вещей, которые хотят вас отвлечь, и это лишает вас времени.

Каждый день выделяйте время для себя, чтобы вы могли оставаться на связи со своей женской энергией. Именно там ваши дары постоянно возрождаются.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Маг, перевернутая

Ты такой талантливый Лев, но даже у тебя есть свои ограничения. Бывают моменты, когда нужно просто позволить другим делать свое дело и не пытаться спасти их от самих себя.

Вы можете тратить свои навыки, время и ресурсы, когда вы даете людям, которые вполне способны разобраться со своими собственными проблемами. Избавьте себя от драмы, находясь там, где вы находитесь, на пути чьего-то роста.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный

Жизнь слишком коротка, чтобы ждать, пока другие не потрудятся позвонить вам и подтвердить ваши планы.

Вы тратите драгоценные годы, сидя и ожидая, когда вы могли бы жить лучшей жизнью прямо сейчас. Вместо того, чтобы чувствовать, что вы предпочли бы не делать что-то самостоятельно, попробуйте. Вы можете обнаружить, что вам это в конце концов нравится.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Кубков

Эмоции могут быть переменчивы. Вам нужно принять решение, что вы не позволите проблеме стать всей вашей жизнью.

Вы должны быть настолько поглощены ситуацией, что вы даже не можете видеть ясно порой. Отложите это сейчас, вы можете быть удивлены, что ситуации часто решаются сами собой и на самом деле ничего не требуют от вас.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Начало новых проектов часто может показаться началом битвы, требующей преодоления трудностей.

Каждый должен с чего-то начинать. Поэтому, когда вы не уверены в том, как будут развиваться ваши проекты, не решайте, что это того не стоит. Найдите того, кто может дать вам совет или помочь.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Мечей

У вас было много возможностей сделать то, что вы хотели сделать, но вместо этого вы решили подождать, пока жизнь сама откроет вам дверь.

Вам нужно пойти и постучать туда, где вы хотите, чтобы появилась возможность. У вас еще есть время, так что идите.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Кубков

Сегодня вы глубоко тронуты эмоциями других людей, и это сигнал о том, что ваше собственное сердце начинает оттаивать.

Вы наконец-то приходите к месту, где ваши раны любви больше не контролируют ваш выбор. Это время для вас, чтобы исследовать, какова жизнь после разбитого сердца.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Иерофант

Вы можете многому научиться у того, у кого есть опыт. Не позволяйте возрасту стать фактором суждения.

Даже если ваши взгляды не совпадают, верьте, что есть области, в которых вы схожи и можете учиться друг у друга.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Луна

Не всем можно слепо доверять. Иногда нужно дать человеку возможность заслужить это.

Когда вы встречаете кого-то впервые и даете ему открытый доступ к своей жизни, зачастую он не ценит вашу ценность. Так что лучше не рисковать, чем потом сожалеть.

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