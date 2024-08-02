Гороскоп на 2 августа для всех знаков Зодиака, эмоции могут достичь точки кипения и подтолкнуть нас к краю.

Овен

21 марта – 19 апреля

Происходит встряска вашего чувства стабильности и того, как вы сообщаете о своих границах. Хотя в последнее время вы, возможно, наслаждались расширенными дружескими отношениями и сообществом, сейчас вы можете столкнуться с некоторыми сбоями. Будьте осторожны, чтобы не позволить отвлекающим факторам помешать вашей повседневной рутине и потребности в уходе за собой. Если всплывают сообщения и обязательства, которые кажутся разрушительными, подумайте, стоят ли они вашего внимания. Если так, изучите способы, которыми вы можете интегрировать их в свои дни, а не выбивать вас из колеи.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня вы можете быть немного нежными, Телец. Хотя ваша профессиональная жизнь, возможно, в последнее время росла с возможностями или дополнительными обязанностями, сегодня вам напоминают, что нужно быть верным себе и своим потребностям в первую очередь, а не какой-либо внешней обратной связи, которую вы принимаете. Это прекрасный шанс интегрировать рост, который вы испытали в этом году. Если есть проекты или люди, к которым вы тянетесь, убедитесь, что вас видят таким, какой вы есть, и вознаграждают за то, чего вы стоите.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Старые чувствительности, которые вы считали забытыми, могут вернуться к вам сегодня. Возможно, в вашем доме или семейной жизни есть некоторая драма, однако то, что вы чувствуете внутри, может быть вызвано вашими собственными мыслями и страхами, а не этими реальными препятствиями. Настройтесь на свои чувства, чтобы увидеть, какие из них обоснованы, а какие просто отражают старые и застарелые раны. У вас может быть больше сил, чтобы справиться с этим, чем вы думаете.

Рак

21 июня-22 июля

Вполне нормально полагаться на друзей и близких, но сегодня вы можете увидеть пределы даже самых сильных сетей поддержки. Если возникают сложные эмоции, верьте, что вы можете справиться с ними в одиночку, когда это необходимо. Проверьте себя, отражают ли ваши чувства вашу текущую реальность или они вызывают старые драмы, которые вы переросли. Исцеление может произойти, когда вы решите поразмышлять над своими чувствами, а не поддаться им.

Лев

23 июля – 22 августа

Сегодня может возникнуть некоторое напряжение между вашей жизненной целью и людьми, с которыми вы делите свою жизнь. Хотя вы можете чувствовать замешательство или нестабильность относительно ваших долгосрочных планов и целей, вам также придется реально оценить, кто должен быть частью этих планов. Окружающие могут иметь честную обратную связь и конструктивную критику. Относитесь к общению с долей скепсиса, но обратите внимание на то, чем с вами делятся и как вы можете расти дальше.

Дева

23 августа – 22 сентября

Сегодня вы можете обнаружить, что вас тянет к духовным поискам и вашим долгосрочным мечтам, но вы также можете осознать, как они вступают в противоречие с вашими повседневными обязанностями. Хотя вы одарены повышением амбиций и большим количеством действий в вашей жизни прямо сейчас, вам, возможно, нужно будет позаботиться о некоторой неясности вокруг ваших желаний. Сейчас самое время организоваться вокруг ваших личных целей, ценностей и власти и сделать тонкие изменения, которые помогут вам реализовать ваши долгосрочные планы.

Весы

23 сентября – 22 октября

События этого дня могут потребовать от вас глубокого погружения, Весы. Сейчас много эмоций вокруг тем исцеления и трансформации, ваших отношений с интимностью и ваших более широких взглядов на жизнь. Вопрос на данный момент в том, что нужно исцелить, чтобы вы могли полностью принять любовь вокруг вас и творчество внутри вас? Спросите себя, что вы потеряете, отпустив свои страхи. Несмотря ни на что, вам есть что приобрести.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Происходит проверка реальности между вашей домашней жизнью и вашей карьерой. Действует ограничивающая энергия, которая может заставить вас выбирать между этими двумя сферами. В то же время вы можете почувствовать повышенное напряжение между вами и теми, с кем вы делите свою жизнь и мечты. Хотя сегодняшний день может ощущаться как американские горки, вас просят быть твердыми в том, что для вас наиболее важно. Как только вы восстановите эти границы, позвольте всему, что не подходит, отпасть.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Работа, которую вам придется проделать, чтобы достичь своей мечты, может стать сегодня более очевидной. Вы можете почувствовать, что застряли в мелочах задач, дел и поручений, которые не оставляют времени на достижение большего. Уделите минутку, чтобы вспомнить, как каждая из этих мелочей вносит вклад в большее целое. Как бы вы ни были склонны делать шаги сегодня, проверьте отношения, которые поддерживали вас и будут продолжать поддерживать независимо от ваших достижений.

Козерог

22 декабря – 19 января

Вы не всегда можете действовать в одиночку. Вы — рабочая лошадка зодиака, и ваша решимость не имеет себе равных. Тем не менее, по мере того, как возможности и ресурсы вокруг вас трансформируются, помните о сотрудничестве, которое вы захотите привлечь, чтобы сохранить свой импульс. Хотя вы должны быть разборчивы в том, кто имеет доступ к вашему сердцу и вашему доверию, вы также должны быть готовы открыть себя для больших возможностей для поиска единомышленников и работы, которая вам близка.

Водолей

20 января – 18 февраля

Иногда нам нужно напоминание о том, как далеко мы зашли. Сегодня могут появиться едва заметные намеки на ваше прошлое, но хотя эти эмоции могут показаться сложными, они могут быть здесь, чтобы спросить, готовы ли вы двигаться дальше. Вы находитесь в фазе колоссального роста и взросления, и сегодня вы можете точно узнать, от чего вы отдаляетесь. Оцените, какого прогресса вы достигли за последний год, и похвалите себя.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Вы погрузились в длительный процесс отступления и отпускания, который мог вызвать чувство замешательства или усталости в течение последнего года. Сегодня все это достигает апогея. Слова и действия людей могут вас разочаровать, но воспользуйтесь моментом, чтобы поразмыслить о своих ожиданиях. Не требуете ли вы слишком многого от других? Не могли бы вы более четко определить, чего вы хотите и в чем нуждаетесь от окружающих вас людей? Возможно, есть над чем поработать с обеих сторон ваших отношений.

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