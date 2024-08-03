Гороскоп Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 3 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 3 августа, не стоит слишком много думать.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 3 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Суд

Не твоя очередь, Овен. Время от времени тебе приходится передавать ключи кому-то другому, хотя и трудно позволить другому человеку быть главным.

Сейчас вам предстоит скорректировать свой образ жизни, преодолевая некоторые невзгоды и трудности, но хорошая новость заключается в том, что как только вы отпустите то, что пытаетесь контролировать, на вашем пути появится что-то новое и захватывающее.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

Иногда нужно просто быть более практичным, даже если вам хотелось бы заняться чем-то другим.

Творчество — это здорово, если оно работает, но сейчас прямой путь — это путь. Вместо того, чтобы пытаться изобрести велосипед, придерживайтесь того, что есть существительное. Сейчас это может быть скучно, но результат говорит сам за себя.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Мир

Жизнь замыкается для вас, Близнецы. Изменения на работе могут привести к тому, что вы перейдете с должности чьего-то помощника на более руководящую должность.

Что действительно удивительно, так это то, что все, чему вы научились, находясь в окопах, будет применимо к вашей новой работе. Вы также заслужили уважение своих коллег, потому что вы были на их месте.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая

Вы настолько запутались, что найти дорогу обратно в то место, где вы знали, чего хотите, нелегко.

Вы обращаете внимание на все, что вам говорят, и это питает ваши страхи. Стоять на собственных ногах иногда может быть одиноко, но когда вы живете в своей правде, это самое безопасное место в мире для вас.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Колесница

Вы действительно сила, с которой нужно считаться, и когда вы столкнетесь с выбором: уйти или остаться, вы выберете выстоять. Сейчас вас может никто не поддержать, но это неважно. Важно то, что вы верите в себя.

Не отступай от своего пути, Лев, потому что правда в том, что как только ты прибудешь к месту назначения, ты будешь очень гордиться собой.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Королева Мечей

Откройте свое сердце и разум для любви. Вы понимаете, что когда вы подключены к источнику настоящего момента, вы способны делать удивительные вещи.

Где вы находитесь, не совсем ясно, поэтому прислушивайтесь к своему сердцу и читайте между строк. Интуиция помогает вам понимать, что говорят и делают люди, и это знание очень помогает вам сегодня.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Умеренность

Сейчас ваши проблемы в отношениях заставляют вас чувствовать сильный стресс.

Беспокойство о будущем и о том, будет ли ваш брак успешным, не приведет вас туда, куда вы хотите. На самом деле, это может иметь противоположный эффект, когда вы проецируете свой страх на все, что вы говорите и делаете со своим партнером.

Постарайтесь поддерживать дух уверенности. Это не только более привлекательно, но и поможет вам не беспокоиться о будущем, потому что вы эмоциональный контроль. И это равновесие, Весы, именно тот тип, который вам сейчас нужен.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая

Когда кто-то глубоко ранил вас, нормально отступить в место, где вы чувствуете себя в безопасности. Это время для вас, чтобы позаботиться о своей душе и подумать о том, что происходит внутри вас.

Спросите себя, что эта недавняя ситуация заставила вас почувствовать. Кого эта проблема напоминает вам? В глубине души вы знаете, что это всего лишь ситуация, отражающая рану, которая осталась и зажила в вашей собственной душе. Присмотритесь, Скорпион, чтобы вы могли увидеть это.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Влюбленные

Решение о том, что вы хотите быть с кем-то всю оставшуюся жизнь, как огромное обязательство. Это не то решение, которое вы должны принимать легкомысленно, потому что в этом участвуют и другие люди.

Даже если вам кажется, что вас свела вселенная, очень важно, чтобы вы прошли через процесс размышлений о том, что это на самом деле для вас значит.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая

Никто не победит в этом споре, так что вы можете принять решение, основанное на фактах. Вы можете решить, что вы хотели бы быть тем человеком, который щедр на этот раз.

Здесь вы решаете, что будете верить в то, что Вселенная работает в сфере изобилия, и что что бы ни случилось, у вас будет то, что вам нужно, даже если поначалу будет казаться, что кто-то другой, кто ошибался, выиграл битву.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Правосудие

Вы сокрушаетесь, осознавая, что кто-то может на самом деле избежать наказания за то, что сделал что-то плохое по отношению к вам. Трудно принять, что карма не всегда на вашей стороне. Однако собираетесь ли вы держаться за гнев и обиду и позволять этому человеку управлять вами удаленно с помощью ваших чувств?

Нет. Хотя вы можете никогда не простить другого человека за то, что он сделал, вы можете отказаться от веры в то, что закрытие придет. Это не решит проблему и не сделает все лучше, но отказ может помочь вам двигаться вперед, не опускаясь эмоционально на дно из-за своей грусти.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Маг, перевернутая

Говорят, что время лечит все раны, но никто никогда не говорит о том, что важно то, как вы проводите свое время. Вы должны уважать свои потребности в исцелении.

Если вы просто продолжаете заметать гнев под ковер, он накапливается. Однажды вы придете и вам все равно придется иметь дело с кучей эмоций, которые вы решили игнорировать.

Так что вместо того, чтобы убегать от боли, встреться с ней лицом к лицу. Момент истины уже здесь для тебя, и он здесь для того, чтобы ты исцелился раз и навсегда.

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