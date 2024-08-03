Гороскоп на 3 августа для всех знаков Зодиака уже здесь, нужно работать над тем, чтобы сгладить наши эмоциональные реакции на любые возникающие сбои.

Энергии дня, возможно, не обеспечат ясности, но они откроют новые способы преодоления препятствий.

Овен

21 марта – 19 апреля

Ваши финансы могут получить сегодня захватывающий импульс, но будьте осторожны, заключая соглашения, прежде чем обсудить с собой и другими какие-либо ожидания. С текущей планетарной конфигурацией вы можете в конечном итоге принести нежелательные жертвы, которых вы не ожидали. Если дела пойдут наперекосяк или будут звучать слишком хорошо, чтобы быть правдой, это отличный день, чтобы обратиться за советом к друзьям. Их слова могут не только произвести неизгладимое впечатление, но и оказаться именно тем, что вам нужно услышать.

Телец

20 апреля-20 мая

Космос приправляет ваш день особой сладостью — но это не значит, что он не принесет проблем. Хотя некоторые могут быть привлечены вашей причудливой, но земной натурой и любыми новыми способами самовыражения, не все будут столь же восприимчивы. Может возникнуть напряженность вокруг вашего дома и семьи, но не позволяйте разочаровывающим новостям или недопониманию сбить вас с толку или повредить вашему чувству собственного достоинства. Знайте, что независимо от того, что с вами случится, вас поддержат, пока вы найдете свою личную опору.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Ваша собственная внутренняя мудрость может быть раскрыта вам сегодня — и окружающим вас людям. Фактически, другие могут обратиться к вам за советом и выслушать вас. Обратите внимание на то, что они раскрывают, и заметьте, что вы можете предложить на основе уже усвоенных вами уроков. Ваша эмпатия и уязвимость — ваши суперспособности прямо сейчас, но будьте внимательны к тому, чем вы делитесь. Эти интимные пространства могут привести к тому, что вы позволите им узнать информацию, которую лучше сохранить между вами и теми, кому вы глубоко доверяете.

Рак

21 июня-22 июля

Вселенная призывает вас веселиться и укреплять связи сегодня. Если вы чувствовали себя оторванными от этих сфер жизни, сейчас самое время восстановить связь и исследовать людей, которые вам нравятся, и то, что делает вас счастливым. Хотя приключения и новые проекты могут быть на столе, будьте осторожны, чтобы не перерасходовать средства и не брать на себя слишком много обязательств. Вам пойдет на пользу установление бюджета и просмотр того, что вы можете сделать в его рамках. Ваши друзья поймут… и, возможно, поблагодарят вас в долгосрочной перспективе.

Лев

23 июля – 22 августа

Если вы входите в день не в лучшем настроении, космос попытается это изменить. Положительное расположение планет может принести всплеск изобилия в вашу карьеру или финансовое положение сейчас. Постарайтесь оценить то, что разворачивается для вас, не слишком увлекаясь своим волнением. Вы привлечете больше помощи, уважения и похвалы через благодарность, а не через общительность. Затем, как только вы пожнете свои награды, вы сможете найти способ отпраздновать с вашими близкими.

Дева

23 августа – 22 сентября

Вы уже некоторое время проходите через ряд расширений, исследований и долгосрочного планирования, и энергия дня вознаграждает вас за то, что вы прошли такой долгий путь. Это не значит, что больше не над чем работать — на этом пути еще будут рост и трудности. Однако сегодня вы можете получить похвалу от тех, кто заметил вашу приверженность процессу. Позвольте себе принять все это, поскольку вы заслуживаете похвалы.

Весы

23 сентября – 22 октября

Часть вашей карты, которая управляет всем скрытым, недавно активировалась, и в результате у вас может возникнуть желание держать вещи немного более сдержанными. Однако жесткие коммуникации могут исходить от друга или двух сегодня — но это не обязательно плохо. Трение не означает безумие; на самом деле, это может быть шансом создать более близкие связи через вашу беседу. Углубляйтесь в эти разговоры, так как чувство поддержки, которое вы почувствуете, может принести вам покой, которого вы искали.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Опирайтесь на то, что работает сегодня, потому что хорошее перевесит плохое. Ваши дружеские отношения и связи могут получить прилив любви и волнения, что подтолкнет вас выйти и немного развлечься. К концу дня могут возникнуть сбои, если вы немного увлечетесь, но будьте честны и ответственны с окружающими и попросите их делать то же самое. Фактически, любые разговоры, которые у вас сейчас будут, могут оказаться более конструктивными, чем вы ожидаете.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Примите любовь, которая будет окружать вас сегодня. Вселенная проливает мягкий свет на ваши связи, позволяя вам сблизиться с любимыми людьми посредством намеренных разговоров, в которых вы вместе говорите о своих мечтах и ​​целях. Вас часто считают скорее смелым и авантюрным, чем эмоциональным или задумчивым. Позвольте людям увидеть другую сторону вас сейчас, поделившись с ними своими самыми большими стремлениями. Любые разговоры, которые вы ведете, могут помочь вам прояснить, как вы можете двигаться к ним.

Козерог

22 декабря – 19 января

Есть вероятность, что желание, которое вы лелеяли уже некоторое время, будет исполнено. Вас могут познакомить с людьми, которые захотят помочь воплотить ваши цели в жизнь, а также подтолкнут вас проверить, оставляют ли эти цели место для ваших инноваций и самовыражения. Вы — знак, движимый практичностью, но это не может быть все время только бизнесом. Сегодня вам дается космический толчок, чтобы ослабить хватку и убедиться, что ваша работа отражает потребности вашей души в игре и творчестве.

Водолей

20 января – 18 февраля

Лучи света упадут на ваши колени сегодня, давая вам возможность перевести дух и насладиться собой. Найдите время, чтобы исследовать что-то новое просто ради этого, и не позволяйте никаким потрясениям сбить вас с пути. Просто принимайте все, что вам бросают, как должное и дайте себе возможность сделать шаг назад, чтобы собраться с мыслями о лучшем способе двигаться вперед. Поверьте, что вы более чем способны это преодолеть.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Наслаждайтесь пространствами и отношениями, которые сегодня кажутся вам домом. Ваш график или требования работы могут стать напряженными, поэтому сделайте все возможное, чтобы делать перерывы, когда можете, и отпустите стресс, как только закончите. Найдите время для спокойного момента с несколькими любимыми людьми, поскольку эти теплые связи и полезные слова могут творить чудеса, уравновешивая любые нестабильные чувства, которые вы испытываете. Поверьте, что у вас есть все и все, что вам нужно прямо сейчас.

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