В Заливе Одесской области женщину выгнали из заведения из-за просьбы обслуживания на украинском.

В ресторане Burger Z в Заливе Одесской области отказались обслуживать женщину на украинском языке и выгнали ее из заведения. Потерпевшая Валерия Яськив рассказала об этом в Facebook . На событие уже отреагировала представительница языкового омбудсмена Ярослава Витко Присяжнюк.

После того как женщина пригласила обслуживание на украинский язык, работник заведения отказался обслуживать его и вышел из ресторана. После этого она позвонила полиции, которая позже составила административный протокол.

"Сложилось впечатление, что полиция на стороне русскоязычного владельца общественного учреждения", - заявила она.

Также женщина отметила, что во время разговора с владельцем тот агрессивно защищал русский язык и выражал свое безразличие к законам по украинскому языку, заявляя, что ему " плевать на ваши законы". Валерия уточнила, что в заведении звучала русскоязычная музыка, а меню, написанное вручную, тоже было на русском языке.

Представительница языкового омбудсмена Ярослава Витко Присяжнюк сообщила, что лично обсудила ситуацию с потерпевшей женщиной и правоохранителями Одесской области. После этого правоохранители снова посетили ресторан и встретились с владельцами заведения.

Согласно жалобе Валерии, языковой омбудсмен Тарас Кремень отдал приказ начать меры государственного контроля по соблюдению языкового законодательства в соответствии с действиями владелицы ресторана в Затоке.

В ходе проверки будут приняты все необходимые мероприятия по реагированию, а также будет проведена дополнительная информационно-разъяснительная работа с представителями сферы обслуживания Одесской области.

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